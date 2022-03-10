Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси под санкциями: запрет на доходы, трансферы и продажу билетов, бюджетные выезды на гостевые матчи
Победитель ЛЧ-2021 будет функционировать в особом режиме
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец "Челси" Роман Абрамович
Согласно санционному документу, российский олигарх "был или продолжает быть вовлеченным в процесы дестабилизации Украины, подрыве и угрозе ее териториальной целостности, сувернитета и независимости посредством компании евраз, сталелитейной и горнодобывающей компании". Также британское Казначейсво утверждает, что Абрамович получал многочисленные финансовые преференции от дружбы с кремлем, в том числе налоговые льготы, покупки и продажи акций российских компаний по выгодным ценам и контракты к ЧМ-2018.
Владельцу "Челси" отныне запрещено проводить какие-то финансовые операции с британскими юридическими и физическими лицами, а его активы в UK были заморожены. Под санкции попал и футбольный клуб "Челси".
С 10 марта до 31 мая один из грандов АПЛ будет функционировать по правилам специальной лицензии. Она может "изменена, отозвана или приоставлена" Казначейством в любое время.
Правительство Великобритании воспринимает "Челси" как "культрурное достояние" страны, поэтому клубу разрешено проводить матчи, их разрешено транслировать, игроки, работники и директоры клубы продолжат получать зарплату. Но другие действия "Челси" будут жестко ограничены.
- "Челси" находится под трансферным эмбарго. Запрещено проводить новые трансферы или аренды и подсписывать новые контракты с футболистами. Ограничение не касается заключенных ранее сделок, по котором не были проведены все платежи.
- Доходы от телетрансляций и призовые деньги будут заморожены.
- Клуб не сможет получать средства от продажи атрибутики.
- Запрет на продажу билетов. Домашние матчи "Челси" смогут посещать только владельцы сезонных абонементов. Что касается выездных матчей, ожидается, что клубы АПЛ будут продавать гостевые билеты непосредственно фанам "Челси", а не клубу.
- Запрет на проведение каких-то работ с инфраструктурой.
- На организацию домашних матчей "Челси" сможет тратить не более 500 000 фунтов, выездных - не более 20 000. По скромным подсчетам, выездной матч в среднем обходится клубам АПЛ в 30 000 фунтов. "Челси" может столкнутся с логистическими проблемами, особенно в еврокубках.
Роман Абрамович
Популярное сейчас
- Поворознюк: Мы так затарены оружием, что мы, бл**ь, можем год держать круговую оборону
- Экс-жена Тимощука: Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает украинских детей
- Ночью ВСУ совершили успешную контратаку под Киевом
- АПЛ в течение суток разорвёт телеконтракт с рф
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО