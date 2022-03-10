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Челси под санкциями: запрет на доходы, трансферы и продажу билетов, бюджетные выезды на гостевые матчи 

Англия
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Победитель ЛЧ-2021 будет функционировать в особом режиме

Челси под санкциями: запрет на доходы, трансферы и продажу билетов, бюджетные выезды на гостевые матчи 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Владелец "Челси" Роман Абрамович был включен в санционный список правительства Великобритании.

Согласно санционному документу, российский олигарх "был или продолжает быть вовлеченным в процесы дестабилизации Украины, подрыве и угрозе ее териториальной целостности, сувернитета и независимости посредством компании евраз, сталелитейной и горнодобывающей компании". Также британское Казначейсво утверждает, что Абрамович получал многочисленные финансовые преференции от дружбы с кремлем, в том числе налоговые льготы, покупки и продажи акций российских компаний по выгодным ценам и контракты к ЧМ-2018.

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Владельцу "Челси" отныне запрещено проводить какие-то финансовые операции с британскими юридическими и физическими лицами, а его активы в UK были заморожены. Под санкции попал и футбольный клуб "Челси".

С 10 марта до 31 мая один из грандов АПЛ будет функционировать по правилам специальной лицензии. Она может "изменена, отозвана или приоставлена" Казначейством в любое время.

Правительство Великобритании воспринимает "Челси" как "культрурное достояние" страны, поэтому клубу разрешено проводить матчи, их разрешено транслировать, игроки, работники и директоры клубы продолжат получать зарплату. Но другие действия "Челси" будут жестко ограничены.

  • "Челси" находится под трансферным эмбарго. Запрещено проводить новые трансферы или аренды и подсписывать новые контракты с футболистами. Ограничение не касается заключенных ранее сделок, по котором не были проведены все платежи.
  • Доходы от телетрансляций и призовые деньги будут заморожены.
  • Клуб не сможет получать средства от продажи атрибутики.
  • Запрет на продажу билетов. Домашние матчи "Челси" смогут посещать только владельцы сезонных абонементов. Что касается выездных матчей, ожидается, что клубы АПЛ будут продавать гостевые билеты непосредственно фанам "Челси", а не клубу.
  • Запрет на проведение каких-то работ с инфраструктурой.
  • На организацию домашних матчей "Челси" сможет тратить не более 500 000 фунтов, выездных - не более 20 000. По скромным подсчетам, выездной матч в среднем обходится клубам АПЛ в 30 000 фунтов. "Челси" может столкнутся с логистическими проблемами, особенно в еврокубках.

Роман Абрамович объявил о своем намерении продать "Челси" второго марта, обещав пожертвовать прибыль от продажи клуба "пострадавшим от войны в Украине". После введения новых санкций российский олигарх не сможет получить за "Челси" ни одного пенса. Продажа все еще может произойти после специального распоряжения Казначейства, но средства от нее вероятно будут направлены не в благотворительный фонд Абрамовича, как планировалось ранее, а в правительственную организацию.

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ
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