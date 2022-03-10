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АПЛ. Челси обыграл Норвич, победы Ньюкасла и Вулвз, Лидс в пике

Англия
(1 голосов)

Сороки продолжают отрываться от зоны вылета 

АПЛ. Челси обыграл Норвич, победы Ньюкасла и Вулвз, Лидс в пике

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионат Англии, 30-й тур. Норвич, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" - "Челси" 1:3

Голы: Пукки 69 (пен.) - Чалоба 3, Маунт 14, Хавертц 90

"Норвич": Крул - Ааронс, Циммерманн (Рупп 46), Хэнли, Кабак, Уильямс - Сарджент (Роу 84), Маклин, Норманн (Рашица 46), Ле-Мелу - Пукки

"Челси": Менди - Кристенсен, Силва, Чалоба - Сауль, Жоржиньо, Ковачич (Канте 86), Аспиликуэта (Лофтус-Чик 46) - Вернер (Лукаку 86), Маунт - Хавертц

Предупреждения: Менди 68, Чалоба 80

21-й тур. Саутгемптон, "Сент-Мэрис"

"Саугтемптон" - "Ньюкасл" 1:2

Голы: Армстронг 25 - Вуд 32, Гимараэш 52

"Саутгемптон": Форстер - Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс - Сюарт Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу (Шейн Лонг 79), Эльюнусси (Дженепо 86) - Адамс, Броя (Адам Армстронг 73)

"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Шер, Крафт (Манкильо 90+1) - Гимараэш (Лонгстафф 67), Уиллок, Шелви - Фрейзер (Альмирон 85), Вуд, Мерфи

Предупреждения: Мерфи 16, Беднарек 72 - Вуд 32, Гимараэш 52

19-й тур. Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" - "Уотфорд" 4:0

Голы: Хименес 13, Эрнандес 18 (авт.), Поденсе 21, Невеш 85

"Вулверхэмптон": Са - Боли, Коуди, Саисс - Хонни (Шикиньо 82), Невеш, Моутиньо, Аит-Нури - Поденсе, Хван (Педро 61) - Хименес (Силва 71)

"Уотфорд": Фостер - Камара, Самир, Кэткарт, Фемения (Кабаселе 30) - Клеверли (Этебе 73), Луза, Сиссоко - Кинг (Калу 46), Деннис, Эрнандес

Предупреждения: Аит-Нури 35, Саисс 58 - Самир 40

20-й тур. Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" - "Астон Вилла" 0:3

Голы: Коутиньо 22, Кэш 66, Чамберс 73

"Лидс": Мелье - Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо - Форшоу (Клих 67), Кох - Рафинья, Родриго (Гелхардт 46), Харрисон (Бэмфорд 58) - Джеймс

"Астон Вилла": Мартинес - Динь, Мингз, Чемберс, Кэш - Рэмзи, Луис (Янг 87), Макгинн - Коутиньо (Буэндия 77) - Уоткинс, Ингз (Сансон 71)

Предупреждения: Кох 45+1, Гелхардт 67, Фирпо 81, Джеймс 86, Рафинья 90+2 - Уоткинс 17, Мингз 47, Луис 63

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Уотфорд Лидс Юнайтед Норвич Сити
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