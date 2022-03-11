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Ониженевиноваты. Конте пожалел российских спортсменов, которых отстраняют от соревнований

Англия
(2 голосов)

Испанский стыд.

Ониженевиноваты. Конте пожалел российских спортсменов, которых отстраняют от соревнований

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Антонио Конте известен своими одиозными заявлениями.

Сразу после начала войны, когда буквально все на западе высказывались на эту тему, итальянец отделался неоднозначным пассажем про "необходимость бороться с человеческой глупостью".

Но теперь он переплюнул сам себя.

Тренер "Тоттенхэма" заявил, что ему жалко российских спортсменов, которые пострадали из-за войны и которых отстранили от всех соревнований.

"Повторюсь, мне очень жаль, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спорт. Знать, что российских спортсменов отстранили от всех соревнований очень жаль. Я считаю, что это несправедливо. Я хорошо знаю, какую работу делают эти люди каждый день. Считаю, это неправильно", - заявил Конте.

Напомним, президента выбирает народ, включая спортсменов - а потому и отвественность за действия избранника народа лежит и на самом народе.

Более того, многие "несчастные" спортсмены активно учавствовали в агитации за путина и правящую партию, не стесняясь получать за это грязные деньги.

Сейчас же никто из них не высказывается против действий фюрера - выходит, их же все устраивает в сложившейся "ситуации".

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В статье: Английская Премьер-лига война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 15:40
Італійський фашист російського рашиста завжди знайде...
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.03.2022 в 15:34
Иди нах@й, уйебан, вместе с козломордыми упырями
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