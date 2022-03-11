Ониженевиноваты. Конте пожалел российских спортсменов, которых отстраняют от соревнований

Антонио Конте известен своими одиозными заявлениями.

Сразу после начала войны, когда буквально все на западе высказывались на эту тему, итальянец отделался неоднозначным пассажем про "необходимость бороться с человеческой глупостью".

Но теперь он переплюнул сам себя.

Тренер "Тоттенхэма" заявил, что ему жалко российских спортсменов, которые пострадали из-за войны и которых отстранили от всех соревнований.

"Повторюсь, мне очень жаль, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спорт. Знать, что российских спортсменов отстранили от всех соревнований очень жаль. Я считаю, что это несправедливо. Я хорошо знаю, какую работу делают эти люди каждый день. Считаю, это неправильно", - заявил Конте.

Напомним, президента выбирает народ, включая спортсменов - а потому и отвественность за действия избранника народа лежит и на самом народе.

Более того, многие "несчастные" спортсмены активно учавствовали в агитации за путина и правящую партию, не стесняясь получать за это грязные деньги.

Сейчас же никто из них не высказывается против действий фюрера - выходит, их же все устраивает в сложившейся "ситуации".