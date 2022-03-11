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Ониженевиноваты. Конте пожалел российских спортсменов, которых отстраняют от соревнований
Испанский стыд.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте известен своими одиозными заявлениями.
Сразу после начала войны, когда буквально все на западе высказывались на эту тему, итальянец отделался неоднозначным пассажем про "необходимость бороться с человеческой глупостью".
Но теперь он переплюнул сам себя.
Тренер "Тоттенхэма" заявил, что ему жалко российских спортсменов, которые пострадали из-за войны и которых отстранили от всех соревнований.
"Повторюсь, мне очень жаль, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спорт. Знать, что российских спортсменов отстранили от всех соревнований очень жаль. Я считаю, что это несправедливо. Я хорошо знаю, какую работу делают эти люди каждый день. Считаю, это неправильно", - заявил Конте.
Напомним, президента выбирает народ, включая спортсменов - а потому и отвественность за действия избранника народа лежит и на самом народе.
Более того, многие "несчастные" спортсмены активно учавствовали в агитации за путина и правящую партию, не стесняясь получать за это грязные деньги.
Сейчас же никто из них не высказывается против действий фюрера - выходит, их же все устраивает в сложившейся "ситуации".
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