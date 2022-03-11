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Клопп: В проблемах Челси прежде всего виноват один человек - путин

Англия
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Юрген все понимает

Клопп: В проблемах Челси прежде всего виноват один человек - путин

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Как мы уже сообщали, Правительство Великобритании применило новые санкции к российскому олигарху Роману Абрамовичу и его компаниям. В частности, существенные ограничения коснулись Футбольного Клуба "Челси". Действующий победитель Лиги Чемпионов ныне даже не имеет права продавать билеты на матчи и атрибутику в клубном магазине. Заморожены доходы от телетрансляций и призовые. Даже неясна ситуация с возможностью продажи клуба.

На тему высказался Юрген Клопп, наставник одного из главных соперников лондонского клуба в Англии "Ливерпуля".

"Я понимаю Томаса Тухеля, игроков и всех работников "Челси", поскольку они не несут ответственность за то, что происходит. Ответственность несет прежде всего один человек, и это владимир путин. Я не осведомлен о роли Абрамовича в происходящем, но на протяжении всех этих лет можно догадаться, что он весьма близок. Поэтому я считаю, что Правительство Великобритании действует абсолютно честно и право на сто процентов".

Напомним, что до 31-го мая "Челси" будет функционировать лишь по специальной лицензии, действие которой может быть приостановлено в любое время.

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В статье: Юрген Клопп Челси (Лондон) война с Россией
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