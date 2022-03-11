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Клопп: В проблемах Челси прежде всего виноват один человек - путин
Юрген все понимает
Getty Images / Global Images Ukraine
Как мы
На тему высказался Юрген Клопп, наставник одного из главных соперников лондонского клуба в Англии "Ливерпуля".
"Я понимаю Томаса Тухеля, игроков и всех работников "Челси", поскольку они не несут ответственность за то, что происходит. Ответственность несет прежде всего один человек, и это владимир путин. Я не осведомлен о роли Абрамовича в происходящем, но на протяжении всех этих лет можно догадаться, что он весьма близок. Поэтому я считаю, что Правительство Великобритании действует абсолютно честно и право на сто процентов".
Напомним, что до 31-го мая "Челси" будет функционировать лишь по специальной лицензии, действие которой может быть приостановлено в любое время.
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