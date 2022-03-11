АПЛ удалила всех российских пользователей официальной фэнтези

Английская Премьер-лига удалила всех российских пользователей официальной фэнтези, сообщает Yahoo. Мини-лига для пользователей из РФ также удалена.

В пятницу пользователи в соцсетях стали сообщать, что их аккаунты удалены.

Речь идет о 12 тысячах аккаунтов. Пользователи не получали уведомлений о причинах удаления их профилей.

Напомним, что АПЛ уже прекратила трансляцию соревнования на территории России, в связи с войной, развязанной РФ.