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АПЛ удалила всех российских пользователей официальной фэнтези

Англия
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Ни дня без санкций

АПЛ удалила всех российских пользователей официальной фэнтези

Фото: twitter.com/premierleague

Новина українською

Английская Премьер-лига удалила всех российских пользователей официальной фэнтези, сообщает Yahoo. Мини-лига для пользователей из РФ также удалена.

В пятницу пользователи в соцсетях стали сообщать, что их аккаунты удалены.

Речь идет о 12 тысячах аккаунтов. Пользователи не получали уведомлений о причинах удаления их профилей.

Напомним, что АПЛ уже прекратила трансляцию соревнования на территории России, в связи с войной, развязанной РФ.

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В статье: АПЛ война с Россией
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Источник:
finance.yahoo.com

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