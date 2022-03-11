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АПЛ удалила всех российских пользователей официальной фэнтези
Ни дня без санкций
Фото: twitter.com/premierleague
Английская Премьер-лига удалила всех российских пользователей официальной фэнтези, сообщает Yahoo. Мини-лига для пользователей из РФ также удалена.
В пятницу пользователи в соцсетях стали сообщать, что их аккаунты удалены.
Речь идет о 12 тысячах аккаунтов. Пользователи не получали уведомлений о причинах удаления их профилей.
Напомним, что АПЛ уже прекратила трансляцию соревнования на территории России, в связи с войной, развязанной РФ.
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Источник:finance.yahoo.com
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