АПЛ. Ливерпуль одержал уверенную гостевую победу над Брайтоном

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Майк Дин

В матче первого круга между этими командами "Брайтон" навязал борьбу "Ливерпулю" и стал одной из трех команд (после "Челси" и "МС"), которые смогли вывезти хотя бы одно очко из "Энфилда" в этом сезоне. На этот раз все пошло по другому сценарию и “чайки” продлили свою проигрышную серии до пяти поражений подряд.

За весь матч хозяева нанесли восемь ударов, половину из которых пришлись на заключительные 10 минут. Наиболее опасный момент "Брайтон" создал после не очень удачной игры именно гостей, да и то благодаря дальнему удару. Мяч после выноса Алиссона от ворот через несколько секунд снова вернулся к проискам штрафной площадки - его получил Мопе и очень плотно пробил низом в упор с левой стойкой.

Это показательный момент всех атак хозяев сегодня. Если они были (а их было мало), то они происходили быстро – в противном случае "Ливерпуль" все накрывал. “Мерсисайдцы” больше контролировали игру и очень качественно вскрывали зоны между линиями соперника. Благодаря этому и был забит первый гол.

Матип черпачком закинул вперед, Диас забежал с левого фланга в центр и прокинул мимо голкипера. Санчес не очень удачно вышел из ворот, да еще и срубил колумбийца. Арбитры просматривали этот момент на предмет VAR, однако нарушения на красную не усмотрели (даже и желтой испанцу не дали). Второй гол Диаса после его перехода в Англию. Понемногу вингер набирает ход.

Brave from Luis to give us the lead ????⚽ pic.twitter.com/JG5rMMZg5N — Liverpool FC (@LFC) March 12, 2022

Ударной еще можно назвать пятиминутку во втором тайме. На 57-й Салах нашел момент для удара в штрафной из-под плотной обороны, но попал в перекладину. А вот через четыре минуты египтянин уже прошил голкипера ударом с точки, которую заработал Кейта, попав в руку Биссуме. 20-й гол Мохамеда в текущем розыгрыше АПЛ. У ближайших преследователей по 12 – колоссальный разрыв. Еще и интересно, что этими преследователями являются одноклубники Жота и Мане.

Mo Salah hits 2️⃣0️⃣ #PL goals for the fourth time with Liverpool ????#BHALIV pic.twitter.com/2Akc82IoJB — Premier League (@premierleague) March 12, 2022

Собственно, через несколько минут португалец и заменил Салаха. Также на последние полчаса Поттер бросил все силы в атаку, заменив полузащитника Биссума на нападающего Велбека. Получилось больше не пропустить, создать моменты, однако не забить.

"Ливерпуль" снова на расстоянии трех очков от "Сити". Брайтон продолжает оставаться на 13 месте.

"Брайтон" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Луис Диас 19, Мохаммед Салах 61 (пен.)

"Брайтон": Санчес – Лемпти, Данк, Велтман, Кукурелья – Биссума (Велбек 65), Марч, Альзате (Лаллана 46 (Гросс 53)), Макаллистер, Троссард – Мопе

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер 86), Фабинью, Кейта (Тьяго 64) - Салах (Жота 64), Мане, Диас

Предупреждения: Биссума 55, Макалистер 75, Мопе 81 – Фабинью 84