АПЛ. Ливерпуль одержал уверенную гостевую победу над Брайтоном

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Майк Дин

В матче первого круга между этими командами "Брайтон" навязал борьбу "Ливерпулю" и стал одной из трех команд (после "Челси" и "МС"), которые смогли вывезти хотя бы одно очко из "Энфилда" в этом сезоне. На этот раз все пошло по другому сценарию и “чайки” продлили свою проигрышную серии до пяти поражений подряд.

За весь матч хозяева нанесли восемь ударов, половину из которых пришлись на заключительные 10 минут. Наиболее опасный момент "Брайтон" создал после не очень удачной игры именно гостей, да и то благодаря дальнему удару. Мяч после выноса Алиссона от ворот через несколько секунд снова вернулся к проискам штрафной площадки - его получил Мопе и очень плотно пробил низом в упор с левой стойкой.

Это показательный момент всех атак хозяев сегодня. Если они были (а их было мало), то они происходили быстро – в противном случае "Ливерпуль" все накрывал. “Мерсисайдцы” больше контролировали игру и очень качественно вскрывали зоны между линиями соперника. Благодаря этому и был забит первый гол.

Матип черпачком закинул вперед, Диас забежал с левого фланга в центр и прокинул мимо голкипера. Санчес не очень удачно вышел из ворот, да еще и срубил колумбийца. Арбитры просматривали этот момент на предмет VAR, однако нарушения на красную не усмотрели (даже и желтой испанцу не дали). Второй гол Диаса после его перехода в Англию. Понемногу вингер набирает ход.

