АПЛ. Эриксен помог Брентфорду обыграть Бернли 

"Брентфорд" впервые в своей истории побеждает в двух матчах Премьер-лиги подряд. и набирает 30 очков после 29 туров. Мало того, в двух последих турах команда Томаса Франка обыграла "Норвич" и "Бернли", своих конкурентов в борьбе за выживание.

Игра была равной, разница в том, что "Брентфорд" реализовал свои моменты, а "Бернли" - нет. В частности отличный момент упустил Корне, незаметный матч провел Вегорст - нидерландский форвард не нанес ни одного удара за 67 минут.

"Брентфорд" забил два гола в конце встречи. На 85-й минуте Кристиан Эриксен красиво исполнил пас на голову Тоуни, а в дополнительное время лучший бомбардир "Брентфорда" реализовал пенальти, который сам же и заработал. Это был 17-й пенальти Тоуни за "Брентфорд" и пока у него нет ни единого промаха.

"Брентфорд" вновь более-менее комфортно может себя чувствовать на 15-м месте, "Бернли" проигрывает уже в третьем туре подряд и остается третьим с конца.

