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АПЛ. Эриксен помог Брентфорду обыграть Бернли
Пчелы дожали гостей в конце матча
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" впервые в своей истории побеждает в двух матчах Премьер-лиги подряд. и набирает 30 очков после 29 туров. Мало того, в двух последих турах команда Томаса Франка обыграла "Норвич" и "Бернли", своих конкурентов в борьбе за выживание.
Игра была равной, разница в том, что "Брентфорд" реализовал свои моменты, а "Бернли" - нет. В частности отличный момент упустил Корне, незаметный матч провел Вегорст - нидерландский форвард не нанес ни одного удара за 67 минут.
"Брентфорд" забил два гола в конце встречи. На 85-й минуте Кристиан Эриксен красиво исполнил пас на голову Тоуни, а в дополнительное время лучший бомбардир "Брентфорда" реализовал пенальти, который сам же и заработал. Это был 17-й пенальти Тоуни за "Брентфорд" и пока у него нет ни единого промаха.
"Брентфорд" вновь более-менее комфортно может себя чувствовать на 15-м месте, "Бернли" проигрывает уже в третьем туре подряд и остается третьим с конца.
YOU LOVE TO SEE IT ????— Brentford FC (@BrentfordFC) March 12, 2022
???? 2-0 ????#BrentfordFC #BREBUR pic.twitter.com/bove9YLvHn
Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" - "Бернли" 2:0
Голы: Тоуни 85, Тоуни 90+4 (пен.)
"Брентфорд": Райя - Айер, Янссон, Пиннок, Генри - Мбембо (Оньека 90+1), Янельт, Нергор (Йенсен 81), Эриксен, Канос (Висса 75) - Тоуни
"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Робертс - Макнил, Браунхилл, Уэствуд, Леннон - Корне, Вегорст (Родригес 67)
Предупреждения: Тоуни 87 - Тарковски 89
Удаление: Коллинз 90+2
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