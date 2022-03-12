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АПЛ. Эриксен помог Брентфорду обыграть Бернли 

Англия
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Пчелы дожали гостей в конце матча

АПЛ. Эриксен помог Брентфорду обыграть Бернли 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Брентфорд" впервые в своей истории побеждает в двух матчах Премьер-лиги подряд. и набирает 30 очков после 29 туров. Мало того, в двух последих турах команда Томаса Франка обыграла "Норвич" и "Бернли", своих конкурентов в борьбе за выживание.

Игра была равной, разница в том, что "Брентфорд" реализовал свои моменты, а "Бернли" - нет. В частности отличный момент упустил Корне, незаметный матч провел Вегорст - нидерландский форвард не нанес ни одного удара за 67 минут.

"Брентфорд" забил два гола в конце встречи. На 85-й минуте Кристиан Эриксен красиво исполнил пас на голову Тоуни, а в дополнительное время лучший бомбардир "Брентфорда" реализовал пенальти, который сам же и заработал. Это был 17-й пенальти Тоуни за "Брентфорд" и пока у него нет ни единого промаха.

"Брентфорд" вновь более-менее комфортно может себя чувствовать на 15-м месте, "Бернли" проигрывает уже в третьем туре подряд и остается третьим с конца.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" - "Бернли" 2:0

Голы: Тоуни 85, Тоуни 90+4 (пен.)

"Брентфорд": Райя - Айер, Янссон, Пиннок, Генри - Мбембо (Оньека 90+1), Янельт, Нергор (Йенсен 81), Эриксен, Канос (Висса 75) - Тоуни

"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Робертс - Макнил, Браунхилл, Уэствуд, Леннон - Корне, Вегорст (Родригес 67)

Предупреждения: Тоуни 87 - Тарковски 89

Удаление: Коллинз 90+2

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Бернли
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