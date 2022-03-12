Игроки Челси ищут способы покинуть клуб

Игроки "Челси" ищут способы легально покинуть клуб, находящийся под санкциями. По информации The Telegraph, обеспокоенные агенты некоторых футболистов уже контактировали с юристами касательно их контрактов с клубом.

Как утверждает один из юристов – игрокам должны два месяца подряд не платить зарплату, чтобы они имели право объявить об одностороннем расторжении контракта через 15 дней после заявления.

"Челси" находится под санкциями британского правительства из-за связи его владельца Романа Абрамовича с президентом России. Собственник клуба пытается его продать, однако пока что попытки были безуспешными.