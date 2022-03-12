АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов 

Шоу имени Криштиану Роналду. "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" должны были только побеждать в этом матче, чтобы продолжить давление на "Арсенал" в борьбе за четвертое место в АПЛ. Обе команды демонстрируют хроническую нестабильность в последних матчах, проигрывая там, где они должны были побеждать, и наоборот. Сегодня "Тоттенхэм" сыграл в интереснее в атаке, а МЮ, за исключением одного футболиста, сыграл средне. Но действий этого футболиста хватило команде Рангника для победы. Восемь из десяти ударов "Манчестер Юнайтед" в игре с "Тоттенхэмом" нанес Криштиану Роналду. Из пяти ударов в створ - три гола. "Шпоры" подобной эффективностью похвастаться не могли. Поэтому и проиграли.

Матч начался живо, скорости были хорошие, настрой команд - победный. "Тоттенхэм" больше владел мячом, но открыл счет "Юнайтед". Фактически на ровном месте, это не был голевой момент как таковой. Бентанкур застрял в центре поля, Фред пяткой выполнил пас на Роналду, и португалец, воспользовавшись пассивным наблюдением Дайера, мощно с двадцати метров пробил в верхний угол ворот. Льорис не дотянулся до мяча. Великолепный гол.

"Юнайтед" претендовал на пенальти, когда мяч коснулся рук Дайера в штрафной, но Джонатан Мосс оставил эпизод без внимания. Хозяева отдали вторую половину тайма "шпорам", не пытаясь атаковать. И расплатились за это голом. Теперь уже была рука в штрафной "Юнайтед" (Теллес) и Мосс решился указать на точку. Эпизод был более однозначным. Уверенный удар Кейна - 1:1.

Удивительным образом "Тоттенхэм" пропустил снова. Не прошло и трех минут после пенальти. Матич выполнил тонкий пас на Санчо, Регилон не успел выдержать линию, офсайда не было, прострел на Роналду - 2:1.

Второй тайм в исполнении "Тоттенхэма" был менее удачным. Перерыв не взбодрил игроков "шпор", а скорее наоборот. Их атаки были менее острыми и интенсивными. "Юнайтед" играл по счету.

Но все же гостям удалось сравнять счет. Удачно подключился к атаке "Тоттенхэма" центрбек Ромеро. Он принял участие в предголевой комбнации, а затем вошел в штрафную, ожидая прострела. Интересно, что аргентинец, ожидая подачу Регилона, был в офсайде, но мяч до него не долетел - Магуайр забил автогол в неуклюжем подкате.

К счастью для центрбека МЮ, который стал самой крупной мишенью футбольных критиков, его мяч не стал определяющим. На поле оставался Роналду. Великоленпая подача с углового Теллеса, Роналду выпригнул выше всех и вколотил мяч в сетку.

Рангник сразу же выпустил на поле третьего центрбека, и "Юнайтед" удалось засушаить игру. Важнейшая победа.

"Манчестер Юнайтед" поднимается на четвертое место, но у пятого "Арсенала" на четыре сыгранных матчей меньше. По потерянным очкам способен обойти МЮ и "Тоттенхэм". Все еще впереди.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 3:2

Голы: Роналду 12, Роналду 38, Роналду 81 - Кейн 35 (пен.), Магуайр 72 (авт.)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Варан, Магуайр, Теллес - Матич (Кавани 80), Фред - Рэшфорд (Эланга 68), Погба, Санчо - Роналду (Линделеф 83)

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис (Бергвейн 87), Дайер, Ромеро - Регилон, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс 88), Доэрти - Сон, Кулусевски (Моура 78) - Кейн

Предупреждения: Погба 85 - Дайер 35