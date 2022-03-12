От сотрудничества с Челси уже отказалось два спонсора

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил о приостановке спонсорского договора с "Челси", после наложения на клуб санкций. Компания спонсирует лондонскую команду с 2018 года. В заявлении Hyundai сказано:

"В нынешней ситуации, мы приняли решение о приостановке наших совместных маркетинговых и коммуникационных операций с Клубом до дальнейшего уведомления".

Другой титульный спонсор, Three, в четверг также объявил о приостановке сотрудничества с "Челси". Производитель экипировки Nike пока что не разорвал контракт с лондонским клубом.