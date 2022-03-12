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Салах стал 6 игроком в истории АПЛ с 4 сезонами, в которых он забил 20 и более голов

Англия
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Мохамед в компании величайших

Салах стал 6 игроком в истории АПЛ с 4 сезонами, в которых он забил 20 и более голов

Фото: Het Nieuwsblad

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах стал шестым игроком в истории английской Премьер-лиги, которому удавалось забить 20 и более голов в 4 разных сезонах. Египтянин забил свой 20 гол в этом сезоне в матче против "Брайтона", который завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0.

Другие пятеро игроков, которым также удавалось забивать по 20 и более мячей в как минимум 4 разных сезонах АПЛ это:

Алан Ширер – в 7 разных сезонах;

Серхио Агуэро – в 6 разных сезонах;

Тьерри Анри – в 5 разных сезонах;

Харри Кейн – в 5 разных сезонах;

Рууд ван Нистелрой – в 4 разных сезонах.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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