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У Роналду – второй хет-трик в карьере за МЮ
Первый был более 14 лет назад
Фото: Eurosport
Криштиану Роналду забил все три гола в победе "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхэмом" со счетом 3:2. Это всего лишь второй хет-трик за всю его карьеру в клубе из Манчестера.
Предыдущий раз, когда Роналду забил три гола одному сопернику за английский клуб случился во время его первого пребывания в "Юнайтед", в январе 2008 года против "Ньюкасла". То есть 14 лет и 2 месяца тому назад.
Также благодаря сегодняшнему хет-трику Криштиану Роналду стал вторым самым старым игроком АПЛ, которому удалось забить 3 мяча в одном матче. Старше был только Тедди Шерингем в августе 2003 года, сделавший хет-трик в возрасте 37 лет и 146 дней. Роналду сейчас 37 лет и 35 дней.
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