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Эвертон пожертвует 250 тысяч фунтов пострадавшим украинцам

Англия
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Также "ириски" запустят благотворительную акцию

Эвертон пожертвует 250 тысяч фунтов пострадавшим украинцам

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, предоставит финансовую помощь Украине.

В частности, английский клуб объявил о запуске программы по сбору средств для украинцев, пострадавших от войны путина против Украины.

Представитель АПЛ предоставит 250 000 фунтов, а также запустит кампанию, целью которой является сбор 500 тысяч фунтов для Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине, созданном в Англии.

Глава правления "ирисок" Билл Кенрайт так прокомментировал данное решение.

"Картины трагедии, которая разворачивается в Украине, которые мы все видели, неистовые. Это неправильно и ужасно. Мы с растущим ужасом следим за новостями из Украины, где нападения подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе детей.

Мы стремимся сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку невинным жертвам российского вторжения в Украину. Мы все молимся о мире, но мы также полны решимости помочь гуманитарным усилиям прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Ущерб, который эта война наносит украинским семьям, ужасны", - Кенрайк.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
ФК "Эвертон"

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