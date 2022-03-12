Эвертон пожертвует 250 тысяч фунтов пострадавшим украинцам

"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, предоставит финансовую помощь Украине.

В частности, английский клуб объявил о запуске программы по сбору средств для украинцев, пострадавших от войны путина против Украины.

Представитель АПЛ предоставит 250 000 фунтов, а также запустит кампанию, целью которой является сбор 500 тысяч фунтов для Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине, созданном в Англии.

Глава правления "ирисок" Билл Кенрайт так прокомментировал данное решение.