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Эвертон пожертвует 250 тысяч фунтов пострадавшим украинцам
Также "ириски" запустят благотворительную акцию
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, предоставит финансовую помощь Украине.
В частности, английский клуб объявил о запуске программы по сбору средств для украинцев, пострадавших от войны путина против Украины.
Представитель АПЛ предоставит 250 000 фунтов, а также запустит кампанию, целью которой является сбор 500 тысяч фунтов для Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине, созданном в Англии.
Глава правления "ирисок" Билл Кенрайт так прокомментировал данное решение.
"Картины трагедии, которая разворачивается в Украине, которые мы все видели, неистовые. Это неправильно и ужасно. Мы с растущим ужасом следим за новостями из Украины, где нападения подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе детей.
Мы стремимся сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку невинным жертвам российского вторжения в Украину. Мы все молимся о мире, но мы также полны решимости помочь гуманитарным усилиям прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Ущерб, который эта война наносит украинским семьям, ужасны", - Кенрайк.
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