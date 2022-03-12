Клопп: Очевидно, откуда идут деньги. Кого-то волновал Абрамович в Челси? Или продажа Ньюкасла?

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнениями на счет хозяев "Челси" и "Ньюкасла".

"Не думаю, что этот вопрос (о более строгой политике в отношении тех, кто покупает клубы) стоит ставить мне. Вас это волновало, серьезно? Кого-то волновал приход Романа Абрамовича в "Челси"? Кого-то волновал продажа "Ньюкасла"? Волнует ли это болельщиков" • Вот вопрос.

Очевидно, откуда идут деньги. Все знали, но приняли это. Это наша вина. Это вина общества, ведь мы приняли это. Больше мы не можем это принимать и наказываем их. Здесь нет вины "Челси". Совершенно.

Понятия не имею, как будет выглядеть проверка данных (о владельцах), но могу вам сказать, что я нахожусь здесь шесть с половиной лет. И с первого дня, только оказавшись здесь, я действительно был доволен нашими владельцами.

И в эти времена я еще больше доволен ими. В конце концов, владельцы существуют для того, чтобы управлять клубом, предоставлять финансовые ресурсы, когда они хотят получить выгоду.

Мы даже не думаем об источниках денег, но теперь, по-видимому, начинаем это делать. Думаю, это хорошая идея, если честно. Мы должны думать об этом чуть-чуть больше", – рассказал немецкий коуч.