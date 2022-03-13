Хет-трик Роналду. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" выдали феерию голов. Более активными на протяжении всего поединка были именно хозяева, а особенно выделялся Роналду - именно на его счету все три гола "манкунианцев". Гости смогли забить только с помощью пенальти и автогола от капитана Магуайра. Интересно, что "шпоры" дважды отыгрывались, но Криштиану все-таки больше хочет в Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 3:2

Голы: Роналду 12, Роналду 38, Роналду 81 – Кейн 35 (пен.), Магвайр 72 (авт.)