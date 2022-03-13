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Хет-трик Роналду. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Португалец второй раз в карьере в Англии забил трижды за одну игру

Хет-трик Роналду. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" выдали феерию голов. Более активными на протяжении всего поединка были именно хозяева, а особенно выделялся Роналду - именно на его счету все три гола "манкунианцев". Гости смогли забить только с помощью пенальти и автогола от капитана Магуайра. Интересно, что "шпоры" дважды отыгрывались, но Криштиану все-таки больше хочет в Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 3:2

Голы: Роналду 12, Роналду 38, Роналду 81 – Кейн 35 (пен.), Магвайр 72 (авт.)

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В статье: Криштиану Роналду Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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