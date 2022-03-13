Криштиану Роналду делает минимум один хет-трик в 13 сезонах подряд

Вчера Криштану Роналду поставил на колени "Тоттенхэм", отметившись тремя голами в воротах Уго Льориса.

Этот хет-трик не только очень важен с турнирной точки зрения, но и позволяет португальцу пополнить копилку собственных достижений.

Теперь на счету КриРо минимум один хет-трик в тринадцати сезонах подряд, с 2010-го года.

Cristiano Ronaldo has now scored a hat-trick at club level in each of the last 13 calendar years:



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022



Another year, another hatty. pic.twitter.com/JkxASGr04S — Squawka Football (@Squawka) March 12, 2022

Как уже отмечалось ранее , это второй случай с тремя голами Роналду за МЮ - первый был в 2008-м году.

Таким образом, можно сказать, что форвард отличался хет-триками в 14 из 15 годах, пропусти только 2009-й год.

Cristiano Ronaldo's 49 club hat-tricks by calendar year:



2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

2021:

2022:



Wow. pic.twitter.com/H5iLYksk6s — Squawka Football (@Squawka) March 12, 2022

Также статистический портал WhoScored напоминает, что Криштиану за 69 минут с "Тоттенхэмом" забил в АПЛ больше голов, чем его давний соперник Лионель Месси в Лиге 1 за весь сезон (2 гола).