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Криштиану Роналду делает минимум один хет-трик в 13 сезонах подряд

Англия
(2 голосов)

Просто машина.

Криштиану Роналду делает минимум один хет-трик в 13 сезонах подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Криштану Роналду поставил на колени "Тоттенхэм", отметившись тремя голами в воротах Уго Льориса.

Этот хет-трик не только очень важен с турнирной точки зрения, но и позволяет португальцу пополнить копилку собственных достижений.

Теперь на счету КриРо минимум один хет-трик в тринадцати сезонах подряд, с 2010-го года.

Как уже отмечалось ранее, это второй случай с тремя голами Роналду за МЮ - первый был в 2008-м году.

Таким образом, можно сказать, что форвард отличался хет-триками в 14 из 15 годах, пропусти только 2009-й год.

Также статистический портал WhoScored напоминает, что Криштиану за 69 минут с "Тоттенхэмом" забил в АПЛ больше голов, чем его давний соперник Лионель Месси в Лиге 1 за весь сезон (2 гола).

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В статье: Криштиану Роналду Английская Премьер-лига
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