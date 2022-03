Криштиану Роналду делает минимум один хет-трик в 13 сезонах подряд

Вчера Криштану Роналду поставил на колени "Тоттенхэм", отметившись тремя голами в воротах Уго Льориса.

Этот хет-трик не только очень важен с турнирной точки зрения, но и позволяет португальцу пополнить копилку собственных достижений.

Теперь на счету КриРо минимум один хет-трик в тринадцати сезонах подряд, с 2010-го года.

Cristiano Ronaldo has now scored a hat-trick at club level in each of the last 13 calendar years:



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022



Another year, another hatty. pic.twitter.com/JkxASGr04S