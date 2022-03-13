Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану Роналду делает минимум один хет-трик в 13 сезонах подряд
Просто машина.
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера Криштану Роналду поставил на колени "Тоттенхэм", отметившись тремя голами в воротах Уго Льориса.
Этот хет-трик не только очень важен с турнирной точки зрения, но и позволяет португальцу пополнить копилку собственных достижений.
Теперь на счету КриРо минимум один хет-трик в тринадцати сезонах подряд, с 2010-го года.
Cristiano Ronaldo has now scored a hat-trick at club level in each of the last 13 calendar years:— Squawka Football (@Squawka) March 12, 2022
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Another year, another hatty. pic.twitter.com/JkxASGr04S
Таким образом, можно сказать, что форвард отличался хет-триками в 14 из 15 годах, пропусти только 2009-й год.
Cristiano Ronaldo's 49 club hat-tricks by calendar year:— Squawka Football (@Squawka) March 12, 2022
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
Wow. pic.twitter.com/H5iLYksk6s
Также статистический портал WhoScored напоминает, что Криштиану за 69 минут с "Тоттенхэмом" забил в АПЛ больше голов, чем его давний соперник Лионель Месси в Лиге 1 за весь сезон (2 гола).
Cristiano Ronaldo scored more league goals in 69 minutes vs Tottenham (3) than Lionel Messi has managed all season (2) pic.twitter.com/SRog8oxeu0— WhoScored.com (@WhoScored) March 13, 2022
Популярное сейчас
- По полигону во Львовской области было запущено 30 ракет. Есть погибшие и более полусотни пострадавших
- Красный крест предоставил мешки для тел оккупантов. Орда пока не собирается их забирать
- Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны
- Клопп: Очевидно, откуда идут деньги. Кого-то волновал Абрамович в Челси? Или продажа Ньюкасла?
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО