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АПЛ. Возвращение и первый гол Ярмоленко, победы Лидса и Челси
Первая победа Джесси Марша, первый гол украинца в АПЛ с июля 2020 года
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 29-й тур
Лондон, "Стемфорд Бридж"
"Челси" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Хавертц 89
"Челси": Менди - Чалоба, Кристенсен, Рюдигер - Зиеш, Канте, Жоржиньо, Сарр (Пулишич 78) - Маунт (Ковачич 63), Вернер (Лукаку 63), Хавертц
"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Лассельс, Шер, Манкильо - Альмирон (Сен-Максимен 69), Гимараэш, Мерфи - Вуд
Предупреждения: Хавертц 39, Зиеш 58, Ковачич 87 - Мерфи 50, Гимараэш 80
Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" - "Норвич Сити" 2:1
Голы: Родриго 14, Гелхардт 90+4 - Маклин 90+1
"Лидс": Мелье - Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас - Форшоу, Клих (Гелхардт 90+2) - Рафинья, Родриго (Кох 60), Джеймс - Бэмфорд (Харрисон 46)
"Норвич": Крул - Уияльмс, Кабак, Гибсон, Ааронс (Гилмор 88) - Ле-Мелу, Маклин, Рупп (Норманн 46) - Рашиа, Пукки, Сарджент (Роу 62)
Предупреждения: Эйлинг 26, Харрисон 71, Джеймс 77 - Ааронс 77
Саутгемптон, "Сент-Мэрис"
"Саутгемптон" - "Уотфорд" 1:2
Голы: Эльюнусси 45 - Эрнандес 14, Эрнандес 34
"Саутгемптон": Форстер - Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро - Смоллбоун (Броя 46, Лонг 90+4), Уорд-Проуз, Ромеу (Редмонд 74), Эльнусси - Армстронг, Адамс
"Уотфорд": Фостер - Камара, Самир, Кабаселе, Фемения (Кэткарт 90+1) - Куцка, Луза, Сиссоко - Педро, Деннис (Кинг 87), Эрнандес (Сема 90+7)
Предупреждения: Перро 48, Ромеу 65, Беднраек 76 - Эрнандес 60, Сиссоко 86
Лондон, "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" - Астон Вилла" 2:1
Голы: Ярмоленко 70, Форнальс 82 - Рэмзи 90
"Вест Хэм": Фабианский - Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл (Фредерикс 57) - Соучек, Райс - Бенрахма (Диоп 87), Лансини, Форнальс - Антонио (Ярмоленко 52)
"Астон Вилла": Мартинес - Динь (Янг 10), Мингз, Чамберс, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис (Буэндия 79), Макгинн - Коутиньо - Уоткинс, Ингз (Бэйли 69)
Предупреждение: Лансини 44
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