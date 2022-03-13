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Тренер Ньюкасла о казни 81 человека в Саудовской Аравии: Я буду говорить только о футболе

Англия
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Все больше вопросов к владельцам команд АПЛ

Тренер Ньюкасла о казни 81 человека в Саудовской Аравии: Я буду говорить только о футболе

Фото: The Northern Echo

UA-Футбол
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Тренеру "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хау после поражения в матче против "Челси" был задан вопрос о казни 81 человека в Саудовской Аравии, о которой заявило правительство страны. Коуч ответил:

"Я буду говорить только об игре, и о футболе. Я все еще сильно разочарован поражением в матче, так что я думаю, что буду обсуждать только футбол".

Восемьдесят процентов акций "Ньюкасл Юнайтед" были приобретены фондом из Саудовской Аравии, что во время покупки вызывало множество вопросов и скептицизма у правозащитников.

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В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл Эдди Хау
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