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Тренер Ньюкасла о казни 81 человека в Саудовской Аравии: Я буду говорить только о футболе
Все больше вопросов к владельцам команд АПЛ
Фото: The Northern Echo
Тренеру "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хау после поражения в матче против "Челси" был задан вопрос о казни 81 человека в Саудовской Аравии, о которой заявило правительство страны. Коуч ответил:
"Я буду говорить только об игре, и о футболе. Я все еще сильно разочарован поражением в матче, так что я думаю, что буду обсуждать только футбол".
Восемьдесят процентов акций "Ньюкасл Юнайтед" были приобретены фондом из Саудовской Аравии, что во время покупки вызывало множество вопросов и скептицизма у правозащитников.
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