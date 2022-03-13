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АПЛ. Арсенал – Лестер 2:0. Лондонцы не хотят отдавать свое легендарное место

Англия
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"Канониры" снова четвертые

АПЛ. Арсенал – Лестер 2:0. Лондонцы не хотят отдавать свое легендарное место

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

О четвертом месте “Арсенала” времен Арсена Венгера ходят легенды и до сих пор - это клеймо закрепилось за клубом надолго. Эта позиция является наиболее реальной финальной в текущем чемпионате для "канониров" и клуб за нее отчаянно борется. Благодаря победе лондонцы снова вернулись туда.

Сегодняшние три очка хозяевам дались очень легко. "Лестер" без ряда основных исполнителей (Варди, Эванс, Кастань, Фофана, Бертранд) выглядел, как свойственно ему в последнее время, а значит бледно. Уже на 11-й минуте гости вытаскивали мяч из своей сетки ворот.

Все произошло очень просто во всех смыслах: Мартинелли подал от левого углового флажка, а Томас в окружении трех оппонентов выиграл верховую и перевел мяч в сетку ворот. Второй гол для ганца не только в текущем розыгрыше АПЛ, но и в футболке "Арсенала". Интересно, что он дважды забивал именно головой.

Уже на 19-й минуте Томас мог впервые с июля 2020 забить ногой, но его удар из пределов штрафного на себя приняла правая штанга. На эти посягательства хозяев на победу “Лестер” сумел ответить до перерыва и своим моментом: Барнс под перекладину буквально выстрелил головой, но Рамсдейл вытащил! Как эффектно делает сейвы этот английский голкипер! Даже Роджерс оценил.

А вот на старте второго тайма уже вратарь гостей дважды вступил в игру, парировав удары Сака и Вайта. Более того, на 55-й минуте появился еще один голкипер: Союнчу рукой парировал удар Томаса по пустым воротам. После просмотра VAR судья указал на точку пенальти, а Лаказетт снял паутинку с левой девятки. Всего четвертый гол для французского форварда в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

После счета 2:0 остановились обе команды: одним не нужно было, а другие так и не смогли. Темп снизился, атаки были не столь быстрыми и инициативы было гораздо меньше. Разве что можно загадать удар Смита-Роу, который из пределов штрафной мог делать счет разгромным, однако выручил Шмайхель.

"Арсенал" снова впереди "Манчестер Юнайтед". Более того, до третьего "Челси" восемь очков и две игры в запасе. При большом желании можно и на медали покуситься, сразившись с шоковыми сейчас "аристократами". Ну а "Лестер" продолжает искать... хотя бы что-нибудь связанное со стабильностью. Она им очень нужна.

"Арсенал" - "Лестер" 2:0

Голы: Томас 11, Лаказетт 59 (пен.)

"Арсенал": Ремсдейл – Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни – Томас, Джака – Сака (Пепе 85), Эдегор, Мартинелли (Смит-Роу 78) – Лаказетт (Нкетиа 88)

"Лестер": Шмайхель - Перейра (Джастин 61), Амарти, Союнчу, Томас - Менди (Ндиди 61), Дьюсбери-Холл - Олбрайтон, Барнс - Ихеаначо (Дака 74)

Предупреждения: Ихеаначо 30, Союнчу 58, Дака 80

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В статье: Арсенал (Лондон) Лестер Сити
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