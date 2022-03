АПЛ. Арсенал – Лестер 2:0. Лондонцы не хотят отдавать свое легендарное место

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

О четвертом месте “Арсенала” времен Арсена Венгера ходят легенды и до сих пор - это клеймо закрепилось за клубом надолго. Эта позиция является наиболее реальной финальной в текущем чемпионате для "канониров" и клуб за нее отчаянно борется. Благодаря победе лондонцы снова вернулись туда.

Сегодняшние три очка хозяевам дались очень легко. "Лестер" без ряда основных исполнителей (Варди, Эванс, Кастань, Фофана, Бертранд) выглядел, как свойственно ему в последнее время, а значит бледно. Уже на 11-й минуте гости вытаскивали мяч из своей сетки ворот.

Все произошло очень просто во всех смыслах: Мартинелли подал от левого углового флажка, а Томас в окружении трех оппонентов выиграл верховую и перевел мяч в сетку ворот. Второй гол для ганца не только в текущем розыгрыше АПЛ, но и в футболке "Арсенала". Интересно, что он дважды забивал именно головой.

Уже на 19-й минуте Томас мог впервые с июля 2020 забить ногой, но его удар из пределов штрафного на себя приняла правая штанга. На эти посягательства хозяев на победу “Лестер” сумел ответить до перерыва и своим моментом: Барнс под перекладину буквально выстрелил головой, но Рамсдейл вытащил! Как эффектно делает сейвы этот английский голкипер! Даже Роджерс оценил.

А вот на старте второго тайма уже вратарь гостей дважды вступил в игру, парировав удары Сака и Вайта. Более того, на 55-й минуте появился еще один голкипер: Союнчу рукой парировал удар Томаса по пустым воротам. После просмотра VAR судья указал на точку пенальти, а Лаказетт снял паутинку с левой девятки. Всего четвертый гол для французского форварда в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

