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Камбербэтч примет участие в британской программе "Дома для Украины"

Англия
(1 голосов)

Известный актер встревожен событиями в Украине

Камбербэтч примет участие в британской программе "Дома для Украины"

Reuters / Автор неизвестен

Новина українською

Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие в правительственной программе предоставления украинским беженцам жилья.

Программа "Дома для Украины" позволит представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.

"Это действительно шокирующее время — быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и это то, что нависло над нами.

Нам всем нужно ... Делать больше. Нам нужно делать пожертвования, нам нужно оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев и убежище для людей, которые страдают.

Каждый должен делать все, что в его силах… Было рекордное количество людей, добровольно забравших людей к себе домой, и я надеюсь стать частью этого сам", - сказал Камбербэтч.

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Источник:
Reuters

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