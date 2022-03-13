Тухель о трудностях с выездами Челси: Если понадобится, то я сам поведу автобус

Тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ограничения на траты, наложенные на клуб в связи с санкциями британского правительства из-за владельца Романа Абрамовича:

"Насколько мне известно, мы можем летать самолетом. Так что мы будем летать туда и обратно на самолете. В худшем случае, мы поедем на поезде. Иначе, используем клубный автобус. Если мне придется, то я сам поведу этот автобус. Честно, я поведу. Можете мне поверить, я сделаю все, чтобы попасть куда нужно".

Санкции, наложенные британским правительством на "Челси", жестко ограничивают траты команды, в том числе и на поездки на гостевые матчи. Владелец клуба Роман Абрамович пытается его продать, но пока безуспешно.