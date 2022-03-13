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Тухель о трудностях с выездами Челси: Если понадобится, то я сам поведу автобус

Англия
(4 голосов)

Тренер найдет выход из положения

Тухель о трудностях с выездами Челси: Если понадобится, то я сам поведу автобус

Фото: GoalBall

UA-Футбол
Новина українською

Тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ограничения на траты, наложенные на клуб в связи с санкциями британского правительства из-за владельца Романа Абрамовича:

"Насколько мне известно, мы можем летать самолетом. Так что мы будем летать туда и обратно на самолете. В худшем случае, мы поедем на поезде. Иначе, используем клубный автобус. Если мне придется, то я сам поведу этот автобус. Честно, я поведу. Можете мне поверить, я сделаю все, чтобы попасть куда нужно".

Санкции, наложенные британским правительством на "Челси", жестко ограничивают траты команды, в том числе и на поездки на гостевые матчи. Владелец клуба Роман Абрамович пытается его продать, но пока безуспешно.

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В статье: Роман Абрамович Томас Тухель Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
13.03.2022 в 21:30
Что значит "Абрамович не може продати"? Конфисковать нахрен, а потом продать в добрые руки. А на вырученное бабло помочь народу Украины
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