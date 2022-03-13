Ярмоленко: Сложно думать о футболе, каждый день россия убивает украинцев

Украинский вингер лондонского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота "Астон Виллы" в рамках 29-го тура АПЛ.

"Для меня это было очень эмоционально, потому что вы знаете ситуацию в моей стране. Мне очень тяжело в этот момент думать о футболе, потому что каждый день в моей стране российская армия убивает украинцев. Это было так эмоционально. Я не знаю, что сказать.

Я просто хочу сказать спасибо своим одноклубникам, которые поддерживают меня все время, каждый день. Спасибо болельщикам "Вест Хэма", которые поддерживают Украину и украинский народ. Также хочу поблагодарить британцев, мы чувствуем вашу поддержку.

Я еще не готов на 100 процентов, потому что за последние несколько недель я тренировался, возможно, три-четыре раза. С 26 февраля я четыре дня отдыхал, потому что для меня было невозможно тренироваться, я просто думал о своей семье и своих близких. Я просто пытаюсь отдавать все на поле", – рассказал Ярмоленко.