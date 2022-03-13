УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ярмоленко: Сложно думать о футболе, каждый день россия убивает украинцев
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: Сложно думать о футболе, каждый день россия убивает украинцев

Англия
(1 голосов)

Андрей поделился мыслями после победы над "Виллой"

Ярмоленко: Сложно думать о футболе, каждый день россия убивает украинцев

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский вингер лондонского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота "Астон Виллы" в рамках 29-го тура АПЛ.

"Для меня это было очень эмоционально, потому что вы знаете ситуацию в моей стране. Мне очень тяжело в этот момент думать о футболе, потому что каждый день в моей стране российская армия убивает украинцев. Это было так эмоционально. Я не знаю, что сказать.

Я просто хочу сказать спасибо своим одноклубникам, которые поддерживают меня все время, каждый день. Спасибо болельщикам "Вест Хэма", которые поддерживают Украину и украинский народ. Также хочу поблагодарить британцев, мы чувствуем вашу поддержку.

Я еще не готов на 100 процентов, потому что за последние несколько недель я тренировался, возможно, три-четыре раза. С 26 февраля я четыре дня отдыхал, потому что для меня было невозможно тренироваться, я просто думал о своей семье и своих близких. Я просто пытаюсь отдавать все на поле", – рассказал Ярмоленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...