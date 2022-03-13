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Артета о матче против Лестера: Это большая победа для нас

Англия
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Внушительная победа Арсенала

Артета о матче против Лестера: Это большая победа для нас

Фото: The Short Fuse

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил игру своей команды в матче против "Лестера", который завершился победой со счетом 2:0:

"Они отличная команда и сделали игру нелегкой. Это большая победа для нас. Мне понравилось взаимодействие наших игроков. Когда они начинали давить в определенных зонах, мы понимали, как решить проблему".

Также Артета оценил шансы команды на попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона:

"Мы в хорошем положении, но нам еще предстоит много борьбы. Следующий на очереди "Ливерпуль" – мы знаем, как трудно будет, но мы попытаемся победить".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Лестер Сити
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