Артета о матче против Лестера: Это большая победа для нас

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил игру своей команды в матче против "Лестера", который завершился победой со счетом 2:0:

"Они отличная команда и сделали игру нелегкой. Это большая победа для нас. Мне понравилось взаимодействие наших игроков. Когда они начинали давить в определенных зонах, мы понимали, как решить проблему".

Также Артета оценил шансы команды на попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона:

"Мы в хорошем положении, но нам еще предстоит много борьбы. Следующий на очереди "Ливерпуль" – мы знаем, как трудно будет, но мы попытаемся победить".