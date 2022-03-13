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Мойес: Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше
Наставник "молотобойцев" после игры с "Астон Виллой"
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился мыслями после
"Фанаты сегодня были замечательные. Они поняли, что это так важно для Ярмоленко. И мы это осознали, это осознали игроки, потому что мы видим, как тяжело ему и его семье из-за того, что происходит в его стране с украинцами.
В футболе есть что-то такое, что иногда может изменить жизнь. Вы можете выигрывать игры, вы можете выигрывать кубки, и это заставит вас чувствовать себя лучше. С тренерами это происходит постоянно. Вы проигрываете игры, выиграете, и это немного подбодрит вас.
Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше из-за своей игры", – сказал коуч "молотобойцев".
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