Мойес: Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился мыслями после победы над "Астон Виллой" и прокомментировал гол Андрея Ярмоленко.

"Фанаты сегодня были замечательные. Они поняли, что это так важно для Ярмоленко. И мы это осознали, это осознали игроки, потому что мы видим, как тяжело ему и его семье из-за того, что происходит в его стране с украинцами.

В футболе есть что-то такое, что иногда может изменить жизнь. Вы можете выигрывать игры, вы можете выигрывать кубки, и это заставит вас чувствовать себя лучше. С тренерами это происходит постоянно. Вы проигрываете игры, выиграете, и это немного подбодрит вас.

Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше из-за своей игры", – сказал коуч "молотобойцев".