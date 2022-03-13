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Мойес: Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше

Англия
(3 голосов)

Наставник "молотобойцев" после игры с "Астон Виллой"

Мойес: Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше

Новина українською

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился мыслями после победы над "Астон Виллой" и прокомментировал гол Андрея Ярмоленко.

"Фанаты сегодня были замечательные. Они поняли, что это так важно для Ярмоленко. И мы это осознали, это осознали игроки, потому что мы видим, как тяжело ему и его семье из-за того, что происходит в его стране с украинцами.

В футболе есть что-то такое, что иногда может изменить жизнь. Вы можете выигрывать игры, вы можете выигрывать кубки, и это заставит вас чувствовать себя лучше. С тренерами это происходит постоянно. Вы проигрываете игры, выиграете, и это немного подбодрит вас.

Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше из-за своей игры", – сказал коуч "молотобойцев".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc.com

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