Фанаты Эвертона разочарованы ставкой клуба на Миколенко

Во вчерашнем матче с "Вулверхэмптоном" Виталий Миколенко вышел в старте и провел на поле 59 минут, пока его не заменили на Деле Алли во втором тайме.

Впрочем, это не помогло команде из Ливерпуля уйти от поражения - уже четвертого подряд.

После матча клубный автор "ирисок" на The Athletic Грег О'Киф рассказал о настроениях в фанатской среде.

Журналист отмечает, что болельщики крайне недовольны кадровой политикой клуба во время зимнего трансферного окна.

В числе прочих, досталось и украинскому защитнику.

"Лукас Динь - один из самых креативных футболистов "Эвертона" в своей лучшей форме - был продан в "Астон Виллу" и заменен Виталием Миколенком, еще одним игроком с несомненными способностями, но с огромным дефицитом опыта. И 22-летний защитник, судя по тому, что он показал в клубе к этому моменту, не выглядит адекватной заменой французу.

Отвага игрока сборной Украины на поле в невообразимо трудное время, учитвая то, что происходит в его стране, достойна восхищения. Однако, на данный момент по-прежнему трудно понять, какую ценность он представляет для команды, которой остро не хватает атакующих качеств на флангах", - подводит итог О'Киф.

Сейчас "Эвертон" находится на 17-м месте в АПЛ после 26 матчей. У Виталия есть еще 12 игр для того, чтобы исправить ситуацию.