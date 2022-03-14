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Фанаты Эвертона разочарованы ставкой клуба на Миколенко
Хотя и не только на него.
Фото: twitter.com/Everton/автор - невідомий
Во вчерашнем матче с "Вулверхэмптоном" Виталий Миколенко вышел в старте и провел на поле 59 минут, пока его не заменили на Деле Алли во втором тайме.
Впрочем, это не помогло команде из Ливерпуля уйти от поражения - уже четвертого подряд.
После матча клубный автор "ирисок" на The Athletic Грег О'Киф рассказал о настроениях в фанатской среде.
Журналист отмечает, что болельщики крайне недовольны кадровой политикой клуба во время зимнего трансферного окна.
В числе прочих, досталось и украинскому защитнику.
"Лукас Динь - один из самых креативных футболистов "Эвертона" в своей лучшей форме - был продан в "Астон Виллу" и заменен Виталием Миколенком, еще одним игроком с несомненными способностями, но с огромным дефицитом опыта. И 22-летний защитник, судя по тому, что он показал в клубе к этому моменту, не выглядит адекватной заменой французу.
Отвага игрока сборной Украины на поле в невообразимо трудное время, учитвая то, что происходит в его стране, достойна восхищения. Однако, на данный момент по-прежнему трудно понять, какую ценность он представляет для команды, которой остро не хватает атакующих качеств на флангах", - подводит итог О'Киф.
Сейчас "Эвертон" находится на 17-м месте в АПЛ после 26 матчей. У Виталия есть еще 12 игр для того, чтобы исправить ситуацию.
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