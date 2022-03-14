УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Как в старые добрые времена. Арсенал внес Лужного в заявку на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как в старые добрые времена. Арсенал внес Лужного в заявку на матч АПЛ

Англия
(3 голосов)

"Канониры" поддержали украинский народ в войне против оккупантов

Как в старые добрые времена. Арсенал внес Лужного в заявку на матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" поддержал легендарного защитника и украинцев во время войны, развязанной российскими войсками против Украины. Лондонский клуб включил экс-игрока Олега Лужного в свою заявку на матч 29-го тура АПЛ против "Лестера" (2:0), который состоялся ранее, 13 марта.

Добавим, что в напечатанной к поединку программке украинец, как и прежде, значится под номером 22.

Как в старые добрые времена. Арсенал внес Лужного в заявку на матч АПЛ - изображение 1
Фото: twitter.com/AFCMet

Кроме того, в раздевалке перед матчем футболка Лужного висела с действующими игроками клуба.

"Посмотрите на сегодняшнюю раздевалку. Это месседж поддержки для Олега".

Напомним, что Олег Лужный провел в составе "канониров" 109 матчей в период с 1999 по 2003 годы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Лужный Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...