Как в старые добрые времена. Арсенал внес Лужного в заявку на матч АПЛ

"Арсенал" поддержал легендарного защитника и украинцев во время войны, развязанной российскими войсками против Украины. Лондонский клуб включил экс-игрока Олега Лужного в свою заявку на матч 29-го тура АПЛ против "Лестера" (2:0), который состоялся ранее, 13 марта.

Добавим, что в напечатанной к поединку программке украинец, как и прежде, значится под номером 22.

Фото: twitter.com/AFCMet

Кроме того, в раздевалке перед матчем футболка Лужного висела с действующими игроками клуба.

???? A look inside today's dressing room...



???? With a message of support for Oleg ????



???? #ARSLEI pic.twitter.com/rNumtpCAhW