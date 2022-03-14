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Как в старые добрые времена. Арсенал внес Лужного в заявку на матч АПЛ
"Канониры" поддержали украинский народ в войне против оккупантов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" поддержал легендарного защитника и украинцев во время войны, развязанной российскими войсками против Украины. Лондонский клуб включил экс-игрока Олега Лужного в свою заявку на матч 29-го тура АПЛ против "Лестера" (2:0), который состоялся ранее, 13 марта.
Добавим, что в напечатанной к поединку программке украинец, как и прежде, значится под номером 22.
Кроме того, в раздевалке перед матчем футболка Лужного висела с действующими игроками клуба.
"Посмотрите на сегодняшнюю раздевалку. Это месседж поддержки для Олега".
???? A look inside today's dressing room...— Arsenal (@Arsenal) March 13, 2022
???? With a message of support for Oleg ????
???? #ARSLEI pic.twitter.com/rNumtpCAhW
Напомним, что Олег Лужный провел в составе "канониров" 109 матчей в период с 1999 по 2003 годы
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