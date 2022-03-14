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Зинченко начнет сегодняшний матч Ман Сити в запасе

Англия
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Будем ждать выход во втором тайме

Зинченко начнет сегодняшний матч Ман Сити в запасе

Фото: Manchester City FC

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 29-го тура АПЛ лидер турнира "Ман Сити" играет против "Кристал Пэлас".

Стал известен стартовый состав "горожан". Украинец Александр Зинченко оказался на скамейке запасных.

В текущем сезоне на счету Александра 17 матчей и две голевые передачи.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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