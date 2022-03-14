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Зинченко начнет сегодняшний матч Ман Сити в запасе
Будем ждать выход во втором тайме
Фото: Manchester City FC
В рамках 29-го тура АПЛ лидер турнира "Ман Сити" играет против "Кристал Пэлас".
Стал известен стартовый состав "горожан". Украинец Александр Зинченко оказался на скамейке запасных.
???????????????? ???????????????? ????????— Manchester City (@ManCity) March 14, 2022
XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Foden, Grealish
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Gundogan, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Mbete#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/VbDroDu3IG
В текущем сезоне на счету Александра 17 матчей и две голевые передачи.
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