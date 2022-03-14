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АПЛ. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0. Слово за Ливерпулем
Команда Патрика Виейра второй раз в сезоне отбирает очки у чемпиона
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, "Селхерст Парк"
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:0
"Кристал Пэлас": Гуаита - Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте, Шлупп - Олисе (Айю 65), Матета (Эдуар 65), Заа
"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Лапорт, Стоунз, Уокер - Силва, Родри, Де Брюйне - Грилиш, Фоден, Марез
Предупреждения: Куяте 44, Галлахер 83, Эдуар 90 - Грилиш 54
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