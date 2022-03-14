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АПЛ. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0. Слово за Ливерпулем 

Англия
(1 голосов)

Команда Патрика Виейра второй раз в сезоне отбирает очки у чемпиона 

АПЛ. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0. Слово за Ливерпулем 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита - Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте, Шлупп - Олисе (Айю 65), Матета (Эдуар 65), Заа

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Лапорт, Стоунз, Уокер - Силва, Родри, Де Брюйне - Грилиш, Фоден, Марез

Предупреждения: Куяте 44, Галлахер 83, Эдуар 90 - Грилиш 54

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Бернарду Силва
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