Ливерпуль не сумел договориться с Салахом о новом контракте

"Ливерпуль" и нападающий Мохамед Салах не пришли к договоренности по новому контракту, сообщает Фабрицио Романо. Он не уйдет этим летом, но скорее-всего покинет клуб в 2023 году.

Mo Salah’s currently not planning for La Liga move. He’s not desperate to leave this summer - his contract expires in June 2023 when he could leave on a free, Mo’s only focused on Liverpool as of today. ???????????? #LFC



New contract talks still broken - it’s only up to Liverpool. pic.twitter.com/p4vRKS2U74