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Ливерпуль не сумел договориться с Салахом о новом контракте

Англия
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Египтянин уйдет?

Ливерпуль не сумел договориться с Салахом о новом контракте

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Ливерпуль" и нападающий Мохамед Салах не пришли к договоренности по новому контракту, сообщает Фабрицио Романо. Он не уйдет этим летом, но скорее-всего покинет клуб в 2023 году.

Контракт футболиста также истекает в 2023 году.

Сообщается, что переговоры по новому контракту сорвались, и все зависит от действий английского клуба.

Отмечается, что Салах не хотел бы переходить в Ла Лигу.

В этом сезоне Мохамед провел 35 матчей, забил 28 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 100 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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