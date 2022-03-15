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Ливерпуль не сумел договориться с Салахом о новом контракте
Египтянин уйдет?
Фото: twitter.com/LFC
"Ливерпуль" и нападающий Мохамед Салах не пришли к договоренности по новому контракту, сообщает Фабрицио Романо. Он не уйдет этим летом, но скорее-всего покинет клуб в 2023 году.
Mo Salah’s currently not planning for La Liga move. He’s not desperate to leave this summer - his contract expires in June 2023 when he could leave on a free, Mo’s only focused on Liverpool as of today. ???????????? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022
New contract talks still broken - it’s only up to Liverpool. pic.twitter.com/p4vRKS2U74
Контракт футболиста также истекает в 2023 году.
Сообщается, что переговоры по новому контракту сорвались, и все зависит от действий английского клуба.
Отмечается, что Салах не хотел бы переходить в Ла Лигу.
В этом сезоне Мохамед провел 35 матчей, забил 28 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 100 миллионов евро.
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