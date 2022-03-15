Челси отозвал запрос на проведение четвертьфинала Кубка Англии без зрителей

"Челси" отозвал свой запрос на проведение матча 1/4 финала Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей, сообщает Squawka. Ранее сторона хозяев назвала запрос "странным и бессмысленным".

OFFICIAL: The FA have confirmed that Chelsea have removed their request for the #EmiratesFACup Quarter Final tie against Middlesbrough to be played behind closed doors. https://t.co/CHRb6atTTF — Squawka News (@SquawkaNews) March 15, 2022

Английская федерация футбола сообщила, что готова рассмотреть запрос "синих" завтра, а сторона "Мидлсбро" назвала подобное требование "странным и бессмысленным".

Причиной запроса стала невозможность "Челси" продать билеты своим болельщикам.

Напомним, что "Челси" пока клуб не продан, не может проводить матчи со зрителями. Санкции в адрес Абрамовича и других российских олигархов были вызваны военным вторжением армии РФ на територию Украины.