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Челси отозвал запрос на проведение четвертьфинала Кубка Англии без зрителей
Передумали
Фото: mfc.co.uk/news/a-statement-from-middlesbrough-fc
"Челси" отозвал свой запрос на проведение матча 1/4 финала Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей, сообщает Squawka. Ранее сторона хозяев назвала запрос "странным и бессмысленным".
OFFICIAL: The FA have confirmed that Chelsea have removed their request for the #EmiratesFACup Quarter Final tie against Middlesbrough to be played behind closed doors. https://t.co/CHRb6atTTF— Squawka News (@SquawkaNews) March 15, 2022
Английская федерация футбола сообщила, что готова рассмотреть запрос "синих" завтра, а сторона "Мидлсбро" назвала подобное требование "странным и бессмысленным".
Причиной запроса стала невозможность "Челси" продать билеты своим болельщикам.
Напомним, что "Челси" пока клуб не продан, не может проводить матчи со зрителями. Санкции в адрес Абрамовича и других российских олигархов были вызваны военным вторжением армии РФ на територию Украины.
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