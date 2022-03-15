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Челси отозвал запрос на проведение четвертьфинала Кубка Англии без зрителей

Англия
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Передумали

Челси отозвал запрос на проведение четвертьфинала Кубка Англии без зрителей

Фото: mfc.co.uk/news/a-statement-from-middlesbrough-fc

Новина українською

"Челси" отозвал свой запрос на проведение матча 1/4 финала Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей, сообщает Squawka. Ранее сторона хозяев назвала запрос "странным и бессмысленным".

Английская федерация футбола сообщила, что готова рассмотреть запрос "синих" завтра, а сторона "Мидлсбро" назвала подобное требование "странным и бессмысленным".

Причиной запроса стала невозможность "Челси" продать билеты своим болельщикам.

Напомним, что "Челси" пока клуб не продан, не может проводить матчи со зрителями. Санкции в адрес Абрамовича и других российских олигархов были вызваны военным вторжением армии РФ на територию Украины.

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В статье: Роман Абрамович Мидлсбро Челси (Лондон) война с Россией
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