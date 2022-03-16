Абрамовичу могут навсегда запретить въезд в Великобританию, а его активы - отдать Украине

Роман Абрамович уже не знает, куда бежать от санкций.

Как уже стало известно ранее, российский миллиардер не может продать "Челси".

Но на этом власти Великобритании останавливаться не собираются.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала о попытке вывести две яхты Абрамовича в нейтральные воды до вступления в силу санкций.

Политик заявила, что "не должно быть мест, где им (олигархам) разрешено вести свой образ жизни, иметь свои яхты и самолеты".

Также не нашел укрытия бизнесмен в Израиле, который отказался быть "возможностью обхода западных санкций для российской элиты".

Близкого друга путина заметили в аэропорту Тель-Авива, откуда он через Турцию вылетел в москву.

На вопрос, сможет ли Абрамович вернуться в Англию после окончания войны Трасс ответила: "Нет, я такого не говорила.

Даже если бы война закончилась, в результате этой войны были бы нанесены огромные разрушения, были потеряны жизни.

И нужно будет спрашивать со всех людей, которые поддерживали Путина, включая Абрамовича».

Также госпожа Трасс не исключила, что изъятые средства олигарха могут пойти на восстановление Украины.