АПЛ. Тоттенхэм берет три очка в игре с Брайтоном

Взлеты и падения, взлеты и падения. Начиная с первого января "Тоттенхэм" сыграл 16 матчей - восемь выиграл, восемь проиграл. Сегодня была очередь победы и "шпоры" взяли три очка. В воскресенье стоит ожидть поражение "Вест Хэму"?

Как бы там не было, сегодня команда Антонио Конте наиграла на победу. "Брайтон" проигрывает в шестом туре подряд, но "чайки" совсем не смотрятся безнадежно, и для победы гостям нужно было основательно потрудиться. В какой-то степени посодействовала "Тоттенхэму" и удача.

121/121 - Harry Kane has scored 243 goals in all competitions for Spurs, netting an equal amount both home and away (121 - 1 neutral). Symmetry. pic.twitter.com/S4xbdf50Du — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2022

Команда Антонио Конте забила по голу в каждом из таймов. В первом мяче Ромеро вовремя сумел соориентироваться в штрафной "Брайтона", подставившись под удар Кулусевски, а после перерыва прекрасным пасом Бентанкура воспользовался Харри Кейн. Интересно, что в первом тайме лидер "шпор" не попал по пустым воротам, обокрав вратаря "Брайтона" Санчеса, но этот эпизод не повлиял на его хладнокровние и решительность. Семь голов в последних шести матчах.

Сегодняшнее поражение "Арсенала" "Ливерпуля" - это безусловно хороший результат для "Тоттенхэма", но все же "канониры" продолжают опережать команду Конте на три очка и иметь матч в запасе. "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" тоже выше "Тоттенхэма", но они сыграли на матч больше.

Spurs take all three points at the Amex ✅#BHATOT pic.twitter.com/fvBiOJHdHJ — Premier League (@premierleague) March 16, 2022

Чемпионат Англии, 16-й тур, Фалмер, "Амекс Стэдиум"

"Брайтон" - "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Ромеро 37, Кейн 57

"Брайтон": Санчес - Велтман (Модер 78), Даффи, Данк, Кукурелья - Гросс (Лэмпти 78), Биссума (Уэлбек 62) - Марч, Мак Аллистер, Троссард - Мопе

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хейбьерг, Бентанкур, Доэрти (Эмерсон 80) - Сон (Моура 80), Кулусевски (Бергвейн 90+2) - Кейн

Предупреждения: Мопе 7, Велтман 45+1 - Регилон 43, Ромеро 54