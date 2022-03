АПЛ. Тоттенхэм берет три очка в игре с Брайтоном

Взлеты и падения, взлеты и падения. Начиная с первого января "Тоттенхэм" сыграл 16 матчей - восемь выиграл, восемь проиграл. Сегодня была очередь победы и "шпоры" взяли три очка. В воскресенье стоит ожидть поражение "Вест Хэму"?

Как бы там не было, сегодня команда Антонио Конте наиграла на победу. "Брайтон" проигрывает в шестом туре подряд, но "чайки" совсем не смотрятся безнадежно, и для победы гостям нужно было основательно потрудиться. В какой-то степени посодействовала "Тоттенхэму" и удача.

121/121 - Harry Kane has scored 243 goals in all competitions for Spurs, netting an equal amount both home and away (121 - 1 neutral). Symmetry. pic.twitter.com/S4xbdf50Du