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АПЛ. Тоттенхэм берет три очка в игре с Брайтоном

Англия
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По голу в каждом из таймов  

АПЛ. Тоттенхэм берет три очка в игре с Брайтоном

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Взлеты и падения, взлеты и падения. Начиная с первого января "Тоттенхэм" сыграл 16 матчей - восемь выиграл, восемь проиграл. Сегодня была очередь победы и "шпоры" взяли три очка. В воскресенье стоит ожидть поражение "Вест Хэму"?

Как бы там не было, сегодня команда Антонио Конте наиграла на победу. "Брайтон" проигрывает в шестом туре подряд, но "чайки" совсем не смотрятся безнадежно, и для победы гостям нужно было основательно потрудиться. В какой-то степени посодействовала "Тоттенхэму" и удача.

Команда Антонио Конте забила по голу в каждом из таймов. В первом мяче Ромеро вовремя сумел соориентироваться в штрафной "Брайтона", подставившись под удар Кулусевски, а после перерыва прекрасным пасом Бентанкура воспользовался Харри Кейн. Интересно, что в первом тайме лидер "шпор" не попал по пустым воротам, обокрав вратаря "Брайтона" Санчеса, но этот эпизод не повлиял на его хладнокровние и решительность. Семь голов в последних шести матчах.

Сегодняшнее поражение "Арсенала" "Ливерпуля" - это безусловно хороший результат для "Тоттенхэма", но все же "канониры" продолжают опережать команду Конте на три очка и иметь матч в запасе. "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" тоже выше "Тоттенхэма", но они сыграли на матч больше.

Чемпионат Англии, 16-й тур, Фалмер, "Амекс Стэдиум"

"Брайтон" - "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Ромеро 37, Кейн 57

"Брайтон": Санчес - Велтман (Модер 78), Даффи, Данк, Кукурелья - Гросс (Лэмпти 78), Биссума (Уэлбек 62) - Марч, Мак Аллистер, Троссард - Мопе

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хейбьерг, Бентанкур, Доэрти (Эмерсон 80) - Сон (Моура 80), Кулусевски (Бергвейн 90+2) - Кейн

Предупреждения: Мопе 7, Велтман 45+1 - Регилон 43, Ромеро 54

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион
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