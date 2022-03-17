АПЛ. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Манчестер Сити, тук-тук

Английская Премьер-лига, 27-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Сегодня Гвардиола сидел в Манчестере и болел в футболке “Арсенала” против “Ливерпуля”. Не помогло – "мерсисайдцы" теперь на расстоянии всего в одно очко от лидера АПЛ. Причем эти три зачетных пункта сегодня гости забрали абсолютно заслуженно.

Каждому нужна была победа, однако первый тайм был очень бледен. Команды настолько пытались играть осторожно (цена ошибки очень высока), что слишком много ошибались. Из-за этих неудач в атаках было и множество контрнаступлений, однако и они не завершались ничем хорошим для атакующих команд. За первые 45 минут можно выделить лишь опасный удар головой от Ван Дейка после подачи углового флажка – Ремсдейл прекрасно сыграл на ленте ворот.

В перерыве оба наставника точно расслабили своих подопечных, ведь они играли более раскрепощенно. Больше всего это было видно в действиях Тьяго – именно он расшатал всю игру. На 51-й минуте испанец прилично ошибся, отдав передачу назад на Лаказетта. Француз перехватил пас (который предназначался Аллисону), отдал на Эдегора, однако норвежец не смог в ближнем бою переиграть бразильского кипера, попав ему в руку!

Тьяго всегда был психологически устойчивым, и его точно не должно было сбить с толку одно неудачное действие. Более того, уже на 54-й минуте он стал автором ассиста на Жоту, выведя его на оперативное пространство в штрафной площадке. Португалец этим воспользовался, принял мяч под левую и прошил вратаря. Тут уж Ремсдейл не смог поделать ничего. 13-й гол для Диогу в этом чемпионате – теперь он один второй в списке бомбардиров АПЛ.

Сразу же после гола Клопп произвел двойную замену в атаке, и одна из них сработала через шесть минут: Фирмино замкнул прострел Робертсона. Бразилец впервые за месяц вышел на поле и сразу же отличился. Наверное, лучше быть не может.

По сути, на этом игра и завершилась. “Арсенал” за весь матч смог только на один момент, но на 88-й минуте Мартинелли с убийственной позиции в штрафной не попал в рамку ворот. "Канониры" в атаке были совсем никакими. Уже 13 таймов подряд они не забивают "Ливерпулю".

Для лондонцев позиция в таблице не изменилась – они продолжают быть четвертыми, и у них еще есть матчи в запасе, по сравнению с соперниками на зону Лиги чемпионов. Финальный этап битвы в самом разгаре. И в "Ливерпуля", соответственно, тоже.

"Арсенал" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Диогу Жота 55, Роберто Фирмино 62

Арсенал: Ремсдейл – Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни – Парти, Джака – Сака (Пепе 74), Эдегор (Смит-Роу 67), Мартинелли – Лаказетт (Нкетиа 81)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Тьяго – Диас (Салах 56), Жота (Фирмино 62), Мане

Предупреждение: Фирмино 63