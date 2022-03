Клопп пообещал нокаутировать каждого, кто будет говорить о плохой защите Трента

Вчера "Ливерпуль" одержал очень важную победу над "Арсеналом" (2:0) и приблизился к "Манчестер Сити" на дистанцию одного очка.

Однако, одной из главных тем для обсуждения после метча стал локальный поединок Габриэля Мартинелли и Трента Александера-Арнольда.

Во время репортажа на Sky Sports, Гари Невилл не удержался от похвалы бразильцу: "Александер-Арнольд был перед ним буквально на тосте".

"В нем есть что-то от Пиреса, эти забеги очень похожи на забеги Пиреса", - добавил экс-защитник МЮ.

После игры за своего игрока вступился Юрген Клопп:

"Трент отлично справился с Габриэлем Мартинелли. Если кто-нибудь скажет мне, что Трент не может защищаться, я их нокаутирую. Я не знаю, что еще этот парень должен делать", - в привычной манере выступил немецкий специалист.

Частичным оправданием для игрока сборной Англии может служить его атакующая продуктивность.

После поединка с "Арсеналом" Александер-Арнольд вышел на первое место в АПЛ по созданным опасным моментам, опередив Бруну Фернандеша из МЮ.

Trent Alexander-Arnold has now created more chances than any other player in the Premier League this season, overtaking Bruno Fernandes.



77 for LFC's No.66. pic.twitter.com/t72R5crj5X