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Клопп пообещал нокаутировать каждого, кто будет говорить о плохой защите Трента

Англия
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Гари Невилл уже нарывается.

Клопп пообещал нокаутировать каждого, кто будет говорить о плохой защите Трента

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Ливерпуль" одержал очень важную победу над "Арсеналом" (2:0) и приблизился к "Манчестер Сити" на дистанцию одного очка.

Однако, одной из главных тем для обсуждения после метча стал локальный поединок Габриэля Мартинелли и Трента Александера-Арнольда.

Во время репортажа на Sky Sports, Гари Невилл не удержался от похвалы бразильцу: "Александер-Арнольд был перед ним буквально на тосте".

"В нем есть что-то от Пиреса, эти забеги очень похожи на забеги Пиреса", - добавил экс-защитник МЮ.

После игры за своего игрока вступился Юрген Клопп:

"Трент отлично справился с Габриэлем Мартинелли. Если кто-нибудь скажет мне, что Трент не может защищаться, я их нокаутирую. Я не знаю, что еще этот парень должен делать", - в привычной манере выступил немецкий специалист.

Частичным оправданием для игрока сборной Англии может служить его атакующая продуктивность.

После поединка с "Арсеналом" Александер-Арнольд вышел на первое место в АПЛ по созданным опасным моментам, опередив Бруну Фернандеша из МЮ.

Но это вряд ли спасет Гари Невилла от нокаута.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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