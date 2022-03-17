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Заноза Клоппа передает привет заднице Пепа. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Кто там говорил, что "Сити" уже выиграл золото?

Заноза Клоппа передает привет заднице Пепа. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 16 марта, "Ливерпуль" в гостях обыграл "Арсенал" и продлил свою победную серию в чемпионате Англии до 9 матчей. Матч состоялся в рамках 27-го тура АПЛ на "Эмирейтс". Во втором тайме два гола "красных" забили Диогу Жота и Роберто Фирмино.

"Канониры" на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице первенства (51 зачетный пункт). В свою очередь команда Клоппа приблизилась вплотную к "Манчестер Сити". "Горожане" остаются на первой строчке, "красные" дышат лидеру в спину – их разделяет всего 1 очко.

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Жота (54), Фирмино (62)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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