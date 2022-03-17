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Украинский букмекер ограничивает сотрудничество с Челси (обновлено)

Англия
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Компания хочет, чтобы ее логотип убрали как можно скорее

Украинский букмекер ограничивает сотрудничество с Челси (обновлено)

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская букмекерская контора Parimatch приняла решение приостановить все совместные маркетинговые и бренд-кампании с лондонским "Челси", логотипом и брендом Parimatch. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Вместе с нашим лицензированным партнером в Великобритании мы договорились использовать системы светодиодных экранов на "Стэмфорд Бридж" для продвижения нашей волонтерской и благотворительной деятельности в помощь Украине, которую поддерживает "Челси".

Мы также будем следить за дальнейшим развитием событий вокруг Клуба. Если мы примем какие-либо дальнейшие решения, мы будем держать вас в курсе", - говорится в заявлении.

Напомним, букмекерская контора создана в Украине и представлена во многих странах. Главный офис находится на Кипре, в Лимасоле. Добавим, что компания сотрудничала с Конором Макгрегором и Майком Тайсоном. В 2020 году партнерами компании стали футбольные клубы "Лестер" и "Ювентус".

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В статье: Челси (Лондон)
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