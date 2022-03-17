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Челси могут разрешить продавать билеты на матчи ЛЧ с условием отправки денег на помощь Украине
Власти ищут компромисс.
Adam Davy/PA Images via Getty Images
"Челси" находится в крайне сложном положении из-за санкций, которые ввели против владельца клуба Романа Абрамовича.
Активы клуба, как собственности сторонника путина, заморожены без возможности получения прибыли.
В том числе, "синие" не могут продавать билеты - на стадион имеют доступ только держатели сезонных абониментов.
Особенно остро этот вопрос встал после официального оформления клубом путевки в 1/4 Лиги чемпионов.
Скорее всего, коллективу из Лондона разрешат принимать участие в турнире (слишком большие сложности со спонсорами и трансляциями), но ситуация с болельщиками остается нерешенной.
Как сообщают британские СМИ, в УЕФА могут разрешить клубу продавать билеты при условии направления вырученных средств в помощь Украине.
Главной идеей является создание формата, при котором не будут страдать рядовые болельщики, но и клуб (читай - Абрамович) не сможет получать прибыль.
В любом случае, футбольные власти будут ориентироваться на решение властей Великобритании.
Билеты на следующий матч "Челси" с "Брентфордом" были раскуплены еще до того, как были введены санкции.
Потому у всех сторон есть время для формирование рабочей схемы, которую можно реализовать в Лиге чемпионов, а может и в рамках АПЛ.
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