Челси могут разрешить продавать билеты на матчи ЛЧ с условием отправки денег на помощь Украине

"Челси" находится в крайне сложном положении из-за санкций, которые ввели против владельца клуба Романа Абрамовича.

Активы клуба, как собственности сторонника путина, заморожены без возможности получения прибыли.

В том числе, "синие" не могут продавать билеты - на стадион имеют доступ только держатели сезонных абониментов.

Особенно остро этот вопрос встал после официального оформления клубом путевки в 1/4 Лиги чемпионов.

Скорее всего, коллективу из Лондона разрешат принимать участие в турнире (слишком большие сложности со спонсорами и трансляциями), но ситуация с болельщиками остается нерешенной.

Как сообщают британские СМИ, в УЕФА могут разрешить клубу продавать билеты при условии направления вырученных средств в помощь Украине.

Главной идеей является создание формата, при котором не будут страдать рядовые болельщики, но и клуб (читай - Абрамович) не сможет получать прибыль.

В любом случае, футбольные власти будут ориентироваться на решение властей Великобритании.

Билеты на следующий матч "Челси" с "Брентфордом" были раскуплены еще до того, как были введены санкции.

Потому у всех сторон есть время для формирование рабочей схемы, которую можно реализовать в Лиге чемпионов, а может и в рамках АПЛ.