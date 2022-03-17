Саутгейт прокомментировал непопадание Рашфорда и Санчо

Сборная Англии опубликовала заявку на мартовские матчи против сборных Швейцарии и Кот-д'Ивуара. Из "МЮ" только защитники Шоу и Магвайр.

Саутгейт по поводу непопадания в список Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда сказал следующее:

О Рэшфорде

"Он в том же положении, что и все остальные, вне зависимости от того, есть ли он в составе. Есть возможность хорошо провести концовку сезона и особенно – начало следующего.

У Маркуса сейчас сложный момент, он явно не в лучшей форме, но есть еще много времени. Мы знаем, что Маркус может дать нам. Надеюсь, он сможет вернуть ту форму, которую может демонстрировать".

О Санчо

"Нужно просто посмотреть на игроков атаки, вошедших в состав: Букайо Сака, Эмил Смит-Роу, Фил Фоден. Джейдон стал лучше играть за "Манчестер Юнайтед", но в этой зоне у нас очень высокая конкуренция", – сказал тренер сборной Англии.

Заявка:

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал");

Защитники: Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Рис Джеймс ("Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Уайт ("Арсенал");

Полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Конор Галлахер ("Кристал Пэлас"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");

Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Фил Фоден (все – "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака, Эмил Смит-Роу (оба – "Арсенал"), Тэмми Абрахам ("Рома").

Англии предстоит сыграть с Швейцарией (26 марта) и Кот-д′Ивуаром (29 марта).