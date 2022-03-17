АПЛ. Эвертон вдесятером дожал Ньюкасл 

"Эвертон" прервал серию из четырей поражений подряд в АПЛ и побеждает четвертый раз с Фрэнком Лэмпардом во главе (две победы в кубке, две в чемпионате). "Ириски" сумели оторваться на три очка от третьего с конца "Уотфорда" и еще имеют две игры в запасе.

Перенсенный матч с "Ньюкаслом" получился очень эмоциальным, но в футбольном плане низкокачественным. Первый тайм был за гостями, и "Эвертон" не мог перевести игру на половину поля соперника. Возможно в таком ключе развивался и второй тайм, если бы не странное событие на стартовых минутах - молодой парень, представляющий экологическую организацию "Just Stop Oil", умудрился выскочить на поле и приковать себя к штанге. Игра была приостановлена примерно на 15 минут, и после вынужденного перерыва инициатива перешла к "Эвертону".

Рвение "ирисок" зашкаливало и команда Фрэнка Лэмпарда даже осталась вдесятером после подката Аллана. Но удаление бразильца не помешало "Эвертону" взять три очка. Защитники "Ньюкасла" позволили Ивоби и Калверт-Льюину разыграть незамысловатую комбинацию и нигериец поразил ворота Дубравки.

1:0 - второе подряд минимальное поражение "Ньюкасла", Лэмпард может немного перевести дух.

Richy and Frank were every Evertonian at FT! ???????? pic.twitter.com/gsqSLO48VY — Everton (@Everton) March 17, 2022

Чемпионат Англии, 20-й тур. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Ивоби 90+9

"Эвертон": Бегович - Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри - Дукуре, Аллан - Ивоби, Гордон (Таунсенд 90+15), Грэй (Калверт-Льюин 76) - Ришарлисон (Гомеш 77)

"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Шер, Крафт (Манкильо 90+3) - Жоэлинтон, Гимараэш, Уиллок - Фрейзер (Мерфи 85), Вуд, Альмирон (Сен-Максимен 71)

Предупреждения: Ришарлисон 64, Гордон 77 - Крафт 76

Удаление: Аллан 83