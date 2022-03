АПЛ. Эвертон вдесятером дожал Ньюкасл 

"Эвертон" прервал серию из четырей поражений подряд в АПЛ и побеждает четвертый раз с Фрэнком Лэмпардом во главе (две победы в кубке, две в чемпионате). "Ириски" сумели оторваться на три очка от третьего с конца "Уотфорда" и еще имеют две игры в запасе.

Перенсенный матч с "Ньюкаслом" получился очень эмоциальным, но в футбольном плане низкокачественным. Первый тайм был за гостями, и "Эвертон" не мог перевести игру на половину поля соперника. Возможно в таком ключе развивался и второй тайм, если бы не странное событие на стартовых минутах - молодой парень, представляющий экологическую организацию "Just Stop Oil", умудрился выскочить на поле и приковать себя к штанге. Игра была приостановлена примерно на 15 минут, и после вынужденного перерыва инициатива перешла к "Эвертону".

