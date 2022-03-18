УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард сломал руку, а фанат привязал себя к воротам – чем запомнился матч Эвертона и Ньюкасла
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард сломал руку, а фанат привязал себя к воротам – чем запомнился матч Эвертона и Ньюкасла

Англия
(1 голосов)

Что?!

Лэмпард сломал руку, а фанат привязал себя к воротам – чем запомнился матч Эвертона и Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 17 марта, "Эвертон" минимально обыграл в домашних стенах "Ньюкасл Юнайтед". Единственный гол на 9-й компенсированной к основному времени матча минуте забил хавбек "ирисок" Алекс Ивоби (1:0).

Читайте такжеАПЛ. Эвертон вдесятером дожал Ньюкасл

Менеджер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард, празднуя победный гол своей команды в перенесенном матче 20-го тура АПЛ, сломал руку. Он сообщил об этом журналистам на пресс-конференции после встречи – в суматохе празднования главный тренер команды из Ливерпуля обо что-то сильно ударился. Тем не менее, Лэмпс отреагировал на травму с иронией, он согласен на "один перелом за игру".

К слову, а почему, собственно, арбитр добавил целых 9 минут? Дело в том, что в начале второго тайма один из болельщиков привязал себя к стойке ворот с помощью стяжки. Активист объявил протест участию правительства Великобритании в новых инвестициях в нефть. 21-летний Луи крайне обеспокоен разработкой новых нефтяных месторождений в Северном море, по его мнению и мнению группы его сторонников, это может оказать влияние на состояние природы. Стюарды приблизительно 6 минут освобождали фаната.

Отметим, что "Эвертон" прервал серию из 4 поражений, набрал 25 очков за 27 матчей и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" (31) – на 14-й позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...