Лэмпард сломал руку, а фанат привязал себя к воротам – чем запомнился матч Эвертона и Ньюкасла

Вчера, 17 марта, "Эвертон" минимально обыграл в домашних стенах "Ньюкасл Юнайтед". Единственный гол на 9-й компенсированной к основному времени матча минуте забил хавбек "ирисок" Алекс Ивоби (1:0).

Менеджер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард, празднуя победный гол своей команды в перенесенном матче 20-го тура АПЛ, сломал руку. Он сообщил об этом журналистам на пресс-конференции после встречи – в суматохе празднования главный тренер команды из Ливерпуля обо что-то сильно ударился. Тем не менее, Лэмпс отреагировал на травму с иронией, он согласен на "один перелом за игру".

Frank Lampard says he broke his hand in the celebrations! Speedy recovery, gaffer! ???? https://t.co/lSj57jysVe — Everton (@Everton) March 17, 2022

???? "I'll take it for the three points." ????



Frank Lampard reveals that he nearly broke his hand in the Everton celebrations pic.twitter.com/wcO9Rh6XOZ — Football Daily (@footballdaily) March 18, 2022

К слову, а почему, собственно, арбитр добавил целых 9 минут? Дело в том, что в начале второго тайма один из болельщиков привязал себя к стойке ворот с помощью стяжки. Активист объявил протест участию правительства Великобритании в новых инвестициях в нефть. 21-летний Луи крайне обеспокоен разработкой новых нефтяных месторождений в Северном море, по его мнению и мнению группы его сторонников, это может оказать влияние на состояние природы. Стюарды приблизительно 6 минут освобождали фаната.

The Everton-Newcastle match has been delayed after a fan came on the pitch and tied themselves to the post. pic.twitter.com/3r872uxZmI — ESPN FC (@ESPNFC) March 17, 2022

Отметим, что "Эвертон" прервал серию из 4 поражений, набрал 25 очков за 27 матчей и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" (31) – на 14-й позиции.