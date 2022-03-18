Абрамович передал управление Челси своему соратнику еще 24 февраля. Клуб может избежать санкций

Как уже стало известно ранее, "Челси" оказался под серьезными санкциями в качестве одного из активов российского олигарха Романа Абрамовича.

Однако, есть вероятность, что другу путина все-таки удалось обвести всех вокруг пальца.

Reuters сообщают, что Абрамович, ранее числившийся бенефициаром кипрской компании Ervington Investment Limited, передал управление Юджину Тененбауму еще 24 февраля, в день вторжения рф в Украину.

На официальном сайте клуба Тененбаум описывается уроженцем Украины и одним из ближайших соратников Абрамовича.

Тененбаум возглавля отдел финансов "Сибнефти", а позже входил в совет директоров Evraz plc. - сталелитейной компании, которая также принадлежит Абрамовичу.

В совете директоров "Челси" функционер находится еще с 2003-го года, сразу после покупки клуба.

Сам Таненбаум заявил Reuters, что Ervington был приобретен им в полном соответствии со всеми законами.

"Ervington - это компания, в которой я работал много лет, знаю процессы и сотрудников. Покупка дает мне возможность продолжать работу с этим бизнесом в собственных интересах и в интересах людей, которые здесь работают", - сказал бизнесмен.

Эта сделка означает, что санкции, которые наложены на Абрамовича, не распространяются на Ervington и "Челси".

"Я надеюсь, что несправедливые меры, примененные к г-ну Абрамовичу, будут пересмотрены. К сожалению, как гражданин Великобритании, я не могу продолжать сотрудничество с ним из-за новых правил", - добавил Таненбаум.