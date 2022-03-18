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МЮ использует международную паузу для поиска нового главного тренера
"Дьяволы" даже следят за Тухелем
Фото: Daily Post Nigeria
"Манчестер Юнайтед" воспользуется международной паузой для налаживания связей с Почеттино и Тен Хагом, сообщает ESPN. Клуб хочет объявить о назначении до конца сезона.
Сообщается, что список претендентов на пост главного тренера за последнее время не изменился: клуб хочет Маурисио Почеттино ("ПСЖ") и Тен Хага ("Аякс").
Тем не менее, клуб также присматривается и к Томасу Тухелю, в связи с кризисом в "Челси", но пока немец не подал ни единого знака, что его уход летом возможен.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Атлетико", сыграв в гостях вничью (1:1) и уступив на Олд-Траффорд (0:1).
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