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Роналду все-таки не хочет уходить из Манчестер Юнайтед
Португалец готов играть столько, сколько нужно по контракту
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов играть за клуб до конца контракта, сообщает The Telegraph. Даже непопадание в Лигу чемпионов не смутит португальца.
Сообщается, что непопадание в Лигу чемпионов "МЮ" в следующем сезоне не станет причиной ухода 37-летнего португальца из клуба.
Подчеркивается, что в Европе практически никто не хочет платить Роналду столько, сколько он получает, играя за "дьяволов".
Напомним, что Роналду получает больше всех в АПЛ. Его зарплата – около 775 тысяч фунтов в неделю, больше, чем у любого другого футболиста АПЛ.
В этом сезоне он забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах за "МЮ".
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