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Роналду все-таки не хочет уходить из Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Португалец готов играть столько, сколько нужно по контракту

Роналду все-таки не хочет уходить из Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов играть за клуб до конца контракта, сообщает The Telegraph. Даже непопадание в Лигу чемпионов не смутит португальца.

Сообщается, что непопадание в Лигу чемпионов "МЮ" в следующем сезоне не станет причиной ухода 37-летнего португальца из клуба.

Подчеркивается, что в Европе практически никто не хочет платить Роналду столько, сколько он получает, играя за "дьяволов".

Напомним, что Роналду получает больше всех в АПЛ. Его зарплата – около 775 тысяч фунтов в неделю, больше, чем у любого другого футболиста АПЛ.

В этом сезоне он забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах за "МЮ".

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В статье: Криштиану Роналду АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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Party555 (Днепр)
18.03.2022 в 20:50
Вот она бескорыстная любовь к клубу. Всего лишь за 775тыс фунтов в неделю готов "горбатится"
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