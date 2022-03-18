Роналду все-таки не хочет уходить из Манчестер Юнайтед

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов играть за клуб до конца контракта, сообщает The Telegraph. Даже непопадание в Лигу чемпионов не смутит португальца.

Сообщается, что непопадание в Лигу чемпионов "МЮ" в следующем сезоне не станет причиной ухода 37-летнего португальца из клуба.

Подчеркивается, что в Европе практически никто не хочет платить Роналду столько, сколько он получает, играя за "дьяволов".

Напомним, что Роналду получает больше всех в АПЛ. Его зарплата – около 775 тысяч фунтов в неделю, больше, чем у любого другого футболиста АПЛ.

В этом сезоне он забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах за "МЮ".