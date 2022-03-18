УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Хеа остается вне состава сборной Испании, несмотря на великолепную форму в этом сезоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Хеа остается вне состава сборной Испании, несмотря на великолепную форму в этом сезоне

Англия
(1 голосов)

Но это может быть не так уж плохо.

Де Хеа остается вне состава сборной Испании, несмотря на великолепную форму в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Испании объявила состав на товарищеские матчи против Албании и Исландии.

Достаточно неожиданно, места в составе не нашлось вратарю МЮ Давиду де Хеа.

Испанский кипер проводит очень сильный сезон, являясь одним из лучших на своей позиции в АПЛ.

Интересно то, что вызов получили два соотечественника де Хеа из АПЛ - Роберт Санчес ("Брайтон") и Давид Райа ("Брентфорд").

Впрочем, в Манчестере абсолютно не расстроены этим фактом.

В клубе считают, что такая ситуация им только на руку - у игрока будет больше возможностей восстановиться после поражения от "Атлетико" и бросить больше сид на борьбу в чемпионате.

Стоит также отметить, что последний матч де Хеа в составе сборной пришелся на противостояние с Украиной, когда команда Луиса Энрике проиграла со счетом 0:1 в Лиге Наций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...