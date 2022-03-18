Де Хеа остается вне состава сборной Испании, несмотря на великолепную форму в этом сезоне

Сборная Испании объявила состав на товарищеские матчи против Албании и Исландии.

Достаточно неожиданно, места в составе не нашлось вратарю МЮ Давиду де Хеа.

2022...



¡¡Un año cargado de ILUSIÓN!!



Estos son los 23 jugadores que integran la lista de @LUISENRIQUE21 para los partidos amistosos del mes de marzo.



España - Albania | 26 de marzo | RCDE Stadium.

España - Islandia | 29 de marzo | Riazor.#VamosEspaña pic.twitter.com/wPSCG9r26E — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 18, 2022

Испанский кипер проводит очень сильный сезон, являясь одним из лучших на своей позиции в АПЛ.

Интересно то, что вызов получили два соотечественника де Хеа из АПЛ - Роберт Санчес ("Брайтон") и Давид Райа ("Брентфорд").

Впрочем, в Манчестере абсолютно не расстроены этим фактом.

В клубе считают, что такая ситуация им только на руку - у игрока будет больше возможностей восстановиться после поражения от "Атлетико" и бросить больше сид на борьбу в чемпионате.

Стоит также отметить, что последний матч де Хеа в составе сборной пришелся на противостояние с Украиной, когда команда Луиса Энрике проиграла со счетом 0:1 в Лиге Наций.