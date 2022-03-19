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АПЛ. Сумасшедший камбэк Лидса в матче с Вулверхэмптоном
Четыре замены из-за травм, но победа после 0:2
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 30-й тур. Вулверхэмптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" - "Лидс" 2:3
Голы: Хонни 26, Тринкао 45+11 - Харрисон 63, Родриго 66, Эйлинг 90+1
"Вулверхэмптон": Са - Боли, Коуди, Саисс - Хонни (Шикиньо 25), Невеш (Тринкао 25), Моутиньо, Аит-Нури - Дендокер (Силва 90+3), Поденсе (Хван 78) - Хименес
"Лидс": Мелье (Клаессон 55) - Даллас, Стрейк, Льоренте (Кох 40), Эйлинг - Форшоу, Клих (Крессуэлл 45+9) - Харрисон, Родриго, Джеймс - Бэмфорд (Гринвуд 23)
Предупреждения: Боли 6, Хименес 43, Хименес 53 - Стрейк 45+10, Родриго 68, Крессуэлл 74, Форшоу 90+4
Удаление: Хименес 53
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