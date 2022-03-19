УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Сумасшедший камбэк Лидса в матче с Вулверхэмптоном 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Сумасшедший камбэк Лидса в матче с Вулверхэмптоном 

Англия
(1 голосов)

Четыре замены из-за травм, но победа после 0:2

АПЛ. Сумасшедший камбэк Лидса в матче с Вулверхэмптоном 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 30-й тур. Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" - "Лидс" 2:3

Голы: Хонни 26, Тринкао 45+11 - Харрисон 63, Родриго 66, Эйлинг 90+1

"Вулверхэмптон": Са - Боли, Коуди, Саисс - Хонни (Шикиньо 25), Невеш (Тринкао 25), Моутиньо, Аит-Нури - Дендокер (Силва 90+3), Поденсе (Хван 78) - Хименес

"Лидс": Мелье (Клаессон 55) - Даллас, Стрейк, Льоренте (Кох 40), Эйлинг - Форшоу, Клих (Крессуэлл 45+9) - Харрисон, Родриго, Джеймс - Бэмфорд (Гринвуд 23)

Предупреждения: Боли 6, Хименес 43, Хименес 53 - Стрейк 45+10, Родриго 68, Крессуэлл 74, Форшоу 90+4

Удаление: Хименес 53

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...