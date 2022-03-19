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АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 0:1. Канониры укрепляются на четвертом месте

Англия
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Минимальная, но уверенная победа команды Артеты 

АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 0:1. Канониры укрепляются на четвертом месте

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень важная победа "Арсенала". Важны не только три очка, которые позволили "канонирам" увеличить отрыв от "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", но и стиль, в котором эта победа была добыта. Она укрепляет и футболистов, и болельщиков в уверенности в том, что команда движется с Микелем Артетой по правильному пути.

"Арсенал" контролировал матч, но первый и второй тайм все же отличались друг от друга. В первой половине игры гости очень уверенно владели мячом, и создавали после длинных розыгрышей моменты у ворот Мартинеса. Сам гол был забит после стандарта - Сака и Соареш разыграли мяч, кросс в штрафную, суматоха, игроки "Виллы" не смогли выбить мяч, и Сака на подступах штрафной точно пробил во воротам. В лицо Мартинеса светило солнце и перед ними было несколько футболистов, поэтому аргентинец не справился с не самым сильным ударом.

"Вилла" впервые смогла ударить по ворота "Арсенала" на 60-й минуте, единственный удар в створ команда Стивена Джеррарда выполнила уже в компенсированное время (Коутиньо). В последние 30 минут матча "Арсенал" отдал хозяевам мяч, и принялся защищаться (сказывалась усталость после игры с "Ливерпулем" в среду). Оборонялись гости превосходно. У "Виллы" не было входов в штрафную, защитники "Арсенала" все блокировали и подчищали. У Лено практически не было работы.

"Арсенал" выиграл шесть из семи последних матчей Премьер-лиги. Никто из его конкурентов за топ-4 не может похвастаться подобной стабильностью в результатах.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Арсенал" 0:1

Гол: Сака 30

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Янг - Макгинн, Луис, Рэмзи (Бэйли 69) - Буэндиа (Траоре 69), Уоткнис (Ингз 82), Коутиньо

"Арсенал": Лено - Тирни, Габриэл, Уайт, Соареш - Джака, Парти, Эдегор (Холдинг 86) - Смит-Роу, Ляказетт (Нкетиа 78), Сака (Пепе 69)

Предупреждения: Рэмзи 15, Мингз 33, Макгинн 35 - Джака 45+1, Соареш 57, Парти 65

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ
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