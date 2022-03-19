АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 0:1. Канониры укрепляются на четвертом месте

Очень важная победа "Арсенала". Важны не только три очка, которые позволили "канонирам" увеличить отрыв от "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", но и стиль, в котором эта победа была добыта. Она укрепляет и футболистов, и болельщиков в уверенности в том, что команда движется с Микелем Артетой по правильному пути.

"Арсенал" контролировал матч, но первый и второй тайм все же отличались друг от друга. В первой половине игры гости очень уверенно владели мячом, и создавали после длинных розыгрышей моменты у ворот Мартинеса. Сам гол был забит после стандарта - Сака и Соареш разыграли мяч, кросс в штрафную, суматоха, игроки "Виллы" не смогли выбить мяч, и Сака на подступах штрафной точно пробил во воротам. В лицо Мартинеса светило солнце и перед ними было несколько футболистов, поэтому аргентинец не справился с не самым сильным ударом.

2,000 - Bukayo Saka’s opener was Arsenal’s 2,000th goal in the Premier League with the Gunners becoming the third side to reach this milestone after Man Utd (currently 2176 goals) and Liverpool (currently 2002 goals). Landmark. pic.twitter.com/WX1n2TaPkc — OptaJoe (@OptaJoe) March 19, 2022

"Вилла" впервые смогла ударить по ворота "Арсенала" на 60-й минуте, единственный удар в створ команда Стивена Джеррарда выполнила уже в компенсированное время (Коутиньо). В последние 30 минут матча "Арсенал" отдал хозяевам мяч, и принялся защищаться (сказывалась усталость после игры с "Ливерпулем" в среду). Оборонялись гости превосходно. У "Виллы" не было входов в штрафную, защитники "Арсенала" все блокировали и подчищали. У Лено практически не было работы.

"Арсенал" выиграл шесть из семи последних матчей Премьер-лиги. Никто из его конкурентов за топ-4 не может похвастаться подобной стабильностью в результатах.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Арсенал" 0:1

Гол: Сака 30

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Янг - Макгинн, Луис, Рэмзи (Бэйли 69) - Буэндиа (Траоре 69), Уоткнис (Ингз 82), Коутиньо

"Арсенал": Лено - Тирни, Габриэл, Уайт, Соареш - Джака, Парти, Эдегор (Холдинг 86) - Смит-Роу, Ляказетт (Нкетиа 78), Сака (Пепе 69)

Предупреждения: Рэмзи 15, Мингз 33, Макгинн 35 - Джака 45+1, Соареш 57, Парти 65