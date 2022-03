АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 0:1. Канониры укрепляются на четвертом месте

Очень важная победа "Арсенала". Важны не только три очка, которые позволили "канонирам" увеличить отрыв от "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", но и стиль, в котором эта победа была добыта. Она укрепляет и футболистов, и болельщиков в уверенности в том, что команда движется с Микелем Артетой по правильному пути.

"Арсенал" контролировал матч, но первый и второй тайм все же отличались друг от друга. В первой половине игры гости очень уверенно владели мячом, и создавали после длинных розыгрышей моменты у ворот Мартинеса. Сам гол был забит после стандарта - Сака и Соареш разыграли мяч, кросс в штрафную, суматоха, игроки "Виллы" не смогли выбить мяч, и Сака на подступах штрафной точно пробил во воротам. В лицо Мартинеса светило солнце и перед ними было несколько футболистов, поэтому аргентинец не справился с не самым сильным ударом.

2,000 - Bukayo Saka’s opener was Arsenal’s 2,000th goal in the Premier League with the Gunners becoming the third side to reach this milestone after Man Utd (currently 2176 goals) and Liverpool (currently 2002 goals). Landmark. pic.twitter.com/WX1n2TaPkc