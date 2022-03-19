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Молодой суперталант Арсенала забил 2000-й гол команды в АПЛ
Исторический гол.
Фото: tbrfootball.com
В эти минуты продолжается матч между "Астон Виллой" и "Арсеналом".
После первого тайма счет 0:1 в пользу столичного клуба.
Единственный гол на счету Букайо Сака.
Важно отметить, что мяч 20-летнего вингера стал 2000-м для клуба в рамках АПЛ.
"Канониры" стали всего третьей командой, которой покорилась эта отметка, после "Манчестер Юнайтед" (2176 голов) и "Ливерпуля" (2002 гола).
2,000 - Bukayo Saka’s opener was Arsenal’s 2,000th goal in the Premier League with the Gunners becoming the third side to reach this milestone after Man Utd (currently 2176 goals) and Liverpool (currently 2002 goals). Landmark. pic.twitter.com/WX1n2TaPkc— OptaJoe (@OptaJoe) March 19, 2022
Сам же Сака с 9-ю голами догнал своего товарища по команде Эмиля Смита-Роу в списке самых результативных игроков чемпионата в возрасте до 21-го года.
Most goals scored by players 21 or under in the Premier League this season:— Squawka (@Squawka) March 19, 2022
9 - Bukayo Saka
9 - Emile Smith Rowe
Here we gooooo pic.twitter.com/rMv5TuJgPm
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