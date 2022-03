Молодой суперталант Арсенала забил 2000-й гол команды в АПЛ

В эти минуты продолжается матч между "Астон Виллой" и "Арсеналом".

После первого тайма счет 0:1 в пользу столичного клуба.

Единственный гол на счету Букайо Сака.

Важно отметить, что мяч 20-летнего вингера стал 2000-м для клуба в рамках АПЛ.

"Канониры" стали всего третьей командой, которой покорилась эта отметка, после "Манчестер Юнайтед" (2176 голов) и "Ливерпуля" (2002 гола).

2,000 - Bukayo Saka’s opener was Arsenal’s 2,000th goal in the Premier League with the Gunners becoming the third side to reach this milestone after Man Utd (currently 2176 goals) and Liverpool (currently 2002 goals). Landmark. pic.twitter.com/WX1n2TaPkc