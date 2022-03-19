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Молодой суперталант Арсенала забил 2000-й гол команды в АПЛ

Англия
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Исторический гол.

Молодой суперталант Арсенала забил 2000-й гол команды в АПЛ

Фото: tbrfootball.com

UA-Футбол
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В эти минуты продолжается матч между "Астон Виллой" и "Арсеналом".

После первого тайма счет 0:1 в пользу столичного клуба.

Единственный гол на счету Букайо Сака.

Важно отметить, что мяч 20-летнего вингера стал 2000-м для клуба в рамках АПЛ.

"Канониры" стали всего третьей командой, которой покорилась эта отметка, после "Манчестер Юнайтед" (2176 голов) и "Ливерпуля" (2002 гола).

Сам же Сака с 9-ю голами догнал своего товарища по команде Эмиля Смита-Роу в списке самых результативных игроков чемпионата в возрасте до 21-го года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Букайо Сака
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