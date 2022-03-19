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Кубок Англии. Мидлсбро - Челси 0:2. Синие отправляются на Уэмбли 

Англия
(1 голосов)

Челси продолжает побеждать в процессе смены владельца 

Кубок Англии. Мидлсбро - Челси 0:2. Синие отправляются на Уэмбли 

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, четвертьфинал. Мидлсбро, "Риверсайд"

"Мидлсбро" - "Челси" 0:2

Голы: Лукаку 15, Зиеш 31

"Мидлсбро": Ламли - Диджкстил, Макнейр (Пелтье 53), Фрай (Бамба 46) - Джонс, Крукс, Хоусон, Тавернье, Тэйлор (Бола 58) - Балогун (Коберн 74), Конноли (Уотмор 58)

"Челси": Менди - Сарр, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Лофтус-Чик, Ковачич (Канте 69) - Пулишич (Вернер 68), Маунт, Зиеш (Кенеди 81) - Лукаку (Вейл 84)

Предупреждения: Хоусон 87, Пелтье 89

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В статье: Кубок Англии Мидлсбро Челси (Лондон)
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