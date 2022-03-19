Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Мидлсбро - Челси 0:2. Синие отправляются на Уэмбли
Челси продолжает побеждать в процессе смены владельца
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Англии, четвертьфинал. Мидлсбро, "Риверсайд"
"Мидлсбро" - "Челси" 0:2
Голы: Лукаку 15, Зиеш 31
"Мидлсбро": Ламли - Диджкстил, Макнейр (Пелтье 53), Фрай (Бамба 46) - Джонс, Крукс, Хоусон, Тавернье, Тэйлор (Бола 58) - Балогун (Коберн 74), Конноли (Уотмор 58)
"Челси": Менди - Сарр, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Лофтус-Чик, Ковачич (Канте 69) - Пулишич (Вернер 68), Маунт, Зиеш (Кенеди 81) - Лукаку (Вейл 84)
Предупреждения: Хоусон 87, Пелтье 89
Популярное сейчас
- Шахтер отпустил Мораеса, три аренды Динамо. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Во время ракетного обстрела Запорожья погибло девять человек
- Российские фашисты могут провести открытую мобилизацию и ввести в рф военное положение
- Абрамович передал управление Челси своему соратнику еще 24 февраля. Клуб может избежать санкций
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО