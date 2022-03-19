Джонсон: путин не верит в историю русского народа, которую он написал. Он боится свободы Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ложь путина, а также поделился мыслями насчет мотивов вторжения российского диктатора в Украину.

"Он знал, что ядерные ракеты в Украине не разместят. И в мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, он не верит.

Он боится того, что в Украине есть свобода", - заявил Джонсон.