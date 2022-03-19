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Джонсон: путин не верит в историю русского народа, которую он написал. Он боится свободы Украины
Английский лидер о маразме российского лидера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ложь путина, а также поделился мыслями насчет мотивов вторжения российского диктатора в Украину.
"Он знал, что ядерные ракеты в Украине не разместят. И в мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, он не верит.
Он боится того, что в Украине есть свобода", - заявил Джонсон.
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Комментарии (2)
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Scheral88 (Wesseling, Rheinl)
19.03.2022 в 21:17
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Extrim4ik (Extreme)
19.03.2022 в 21:13
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