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Венгер о тренерстве: Я как человек, завязавший с наркотиками
Легендарный тренер скучает по работе
Фото: Eurosport
Экс-тренер "Арсенала", а сейчас начальник отдела развития в ФИФА Арсен Венгер дал интервью beIN Sports, в котором рассказал о потенциальном возвращении к тренерству:
"Знаете, я могу влиять на футбол по-другому, но я по-прежнему скучаю по этому [тренерству], я скучаю по напряжению. Я уязвимый – я как человек, завязавший с наркотиками.
Я думаю, что могу влиять по-другому, и, если у меня получается что-то изменить во всем мире, это удовлетворяет".
Ранее сообщалось, что Арсен Венгер может стать новым спортивным директором "ПСЖ", или же возглавить сборную Франции в конце этого года.
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